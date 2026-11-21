Patru zodii chinezești ar putea avea parte de momente favorabile în dragoste pe 22 noiembrie 2026, o zi asociată, în astrologia chineză, cu deschiderea emoțională, apropierea și șansa de a construi conexiuni noi. Potrivit previziunilor publicate, energia zilei poate încuraja întâlnirile, exprimarea sentimentelor și consolidarea relațiilor existente.

Duminică, 22 noiembrie, este asociată cu Ziua Șobolanului de Metal, într-o lună a Porcului de Pământ și într-un an al Calului de Foc. KarmaWeather descrie această zi drept favorabilă pentru iubire și căsătorie, în timp ce previziunile zilnice publicate de Have Great Luck indică oportunități romantice pentru anumite semne, în special pentru cei care sunt singuri sau care încearcă să își apropie partenerul.

Pentru nativii Șobolan, 22 noiembrie poate aduce mai mult curaj în plan sentimental. Ziua poartă chiar semnul Șobolanului de Metal, iar interpretarea publicată de KarmaWeather asociază această energie cu pasiunea, senzualitatea și dorința de apropiere.

Cei singuri ar putea fi mai dispuși să iasă, să accepte o invitație sau să intre într-o conversație care se transformă într-o conexiune interesantă. În cazul celor aflați într-o relație, atracția și nevoia de apropiere pot deveni mai evidente. Totuși, astrologia zilei avertizează simbolic și asupra tendinței de a deveni posesivi sau geloși, astfel că echilibrul emoțional va conta.

Iepurele se numără printre semnele pentru care previziunile zilei indică perspective mai bune în dragoste. Have Great Luck sugerează că romantismul poate evolua favorabil, mai ales pentru persoanele singure care își acordă timp să cunoască pe cineva fără să grăbească lucrurile.

Pentru cei aflați deja într-o relație, ziua poate fi potrivită pentru clarificarea unor neînțelegeri sau pentru discuții sincere. Gesturile mici, atenția și răbdarea pot contribui la o atmosferă mai caldă în cuplu. O apropiere care părea dificilă ar putea deveni mai ușor de realizat prin comunicare.

Nativii Cocoș ar putea avea parte de o zi cu răspunsuri favorabile în plan sentimental. Potrivit horoscopului publicat de Have Great Luck pentru 22 noiembrie, iubirea aduce o reacție caldă, iar persoanele singure pot găsi un moment potrivit pentru a-și exprima sentimentele.

Pentru cei care au deja un partener, atenția acordată relației și gesturile de afecțiune pot consolida legătura. O conversație deschisă, o invitație sau o inițiativă romantică ar putea contribui la schimbarea atmosferei dintre doi oameni. Previziunea pune accent pe exprimarea sinceră a sentimentelor, fără presiune.

Pentru Porc, ziua de 22 noiembrie poate fi un prilej de a pune relația pe un teren mai stabil. Horoscopul zilnic Have Great Luck recomandă mai multă apreciere față de partener și evitarea criticilor repetate, care pot alimenta tensiunile.

Nativii acestui semn ar putea descoperi că apropierea se construiește prin răbdare și prin disponibilitatea de a asculta. În cuplurile în care au apărut nemulțumiri, o abordare mai calmă poate ajuta la depășirea unor conflicte minore. Pentru Porc, mesajul astrologic al zilei este legat de afecțiune exprimată prin gesturi concrete și comunicare atentă.

În interpretările astrologiei chineze, 22 noiembrie 2026 este asociată cu o energie favorabilă iubirii, întâlnirilor și apropierii emoționale. Șobolanul, Iepurele, Cocoșul și Porcul sunt cele patru semne evidențiate în această interpretare, fiecare având o oportunitate simbolică de a acorda mai multă atenție vieții sentimentale.