Google extinde în peste 30 de țări europene Ask Maps, o funcție bazată pe inteligența artificială Gemini, care îi ajută pe utilizatori să planifice călătorii, să descopere locuri și să transforme ideile de vacanță în itinerarii personalizate. Instrumentul poate crea programe de călătorie pe mai multe zile, cu opriri recomandate, informații despre trafic și detalii despre locurile incluse în traseu.

Compania descrie actualizarea drept cea mai amplă schimbare adusă platformei Google Maps din ultimul deceniu. Ask Maps folosește informații despre peste 300 de milioane de locuri și recenzii publicate de peste 500 de milioane de contributori.

Funcția este concepută pentru a răspunde unor întrebări complexe, adaptate preferințelor utilizatorilor și situațiilor concrete. Prin intermediul aplicației Google Maps, aceștia pot solicita recomandări pentru excursii de o zi sau pot pregăti trasee mai elaborate, care includ mai multe opriri.

De exemplu, utilizatorii pot cere un itinerariu de trei zile cu trasee de drumeție pe coastă și restaurante cu vedere la ocean sau pot organiza o zi dedicată cumpărăturilor de sărbători.

Ask Maps generează un program structurat pe zile, cu recomandări și marcaje numerotate pe hartă pentru fiecare oprire. Astfel, traseul poate fi urmărit și vizualizat mai ușor.

Planurile pot fi distribuite prietenilor și familiei, iar pe versiunea pentru desktop pot fi exportate în Google Docs.

O altă funcționalitate permite utilizatorilor să caute cu ajutorul inteligenței artificiale printre locurile salvate anterior în Google Maps, inclusiv în liste care conțin sute de destinații.

Ask Maps poate răspunde și unor solicitări punctuale, precum identificarea unui loc în care poate fi încărcat telefonul sau găsirea unui teren public de tenis. Recomandările sunt personalizate și pot include informații actualizate despre trafic, programul de funcționare și atmosfera locurilor care urmează să fie vizitate.

Potrivit Google, instrumentul este gândit pentru a transforma planurile în acțiuni concrete, fără ca utilizatorii să fie nevoiți să caute separat fiecare informație.

Google introduce și capabilități de tip agentic, prin care Ask Maps poate identifica servicii disponibile și poate ajuta la găsirea unor programări online.

De exemplu, utilizatorii pot solicita o programare la manichiură la ora 16:00, în apropierea locului în care se află. Căutările pot viza și servicii de îngrijire a animalelor, reparații auto sau lucrări pentru locuință.

Această funcționalitate este lansată inițial în Statele Unite, urmând să fie extinsă ulterior și în alte regiuni.

Tot în SUA este introdusă mai întâi funcția „Know Before You Go”, care oferă informații suplimentare despre traseu, inclusiv posibile întârzieri și taxe de drum. Google intenționează să o aducă ulterior și în Europa.

Google a anunțat extinderea funcției Ask Maps în peste 30 de țări din Europa, printre care Spania, Germania și Marea Britanie.

Instrumentul a fost introdus inițial în Statele Unite și India, în martie 2026, iar ulterior a ajuns și în Australia, Brazilia, Canada, Indonezia, Japonia și Mexic.

Funcțiile de creare a itinerariilor și de căutare în listele salvate sunt disponibile în toate țările în care Ask Maps a fost lansat. În schimb, căutarea programărilor la servicii și informațiile suplimentare despre trasee vor fi extinse treptat, după lansarea inițială din Statele Unite.