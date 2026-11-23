Ministerul Afacerilor Interne pregătește lansarea RO Wallet, aplicația prin care românii vor putea utiliza pe telefon documente și date oficiale de identitate. Potrivit calendarului publicat de autorități, prima versiune va fi lansată pe 14 ianuarie 2027, pentru dispozitive Android și iOS. În etapa inițială, înrolarea de la distanță va fi disponibilă persoanelor care dețin carte electronică de identitate, în timp ce titularii buletinelor clasice vor putea accesa aplicația ulterior, în trimestrul al treilea al anului viitor.

Prima versiune a aplicației va permite accesarea și prezentarea mai multor categorii de date și documente oficiale. Printre funcționalitățile prevăzute pentru lansare se numără utilizarea datelor de identificare personală, permisul de conducere în format digital și prezentarea informațiilor referitoare la domiciliu și reședință.

RO Wallet va include și un instrument pentru verificarea vârstei, fără ca utilizatorul să fie nevoit să ofere toate informațiile înscrise pe cartea de identitate. De exemplu, o persoană care trebuie să demonstreze că a împlinit 18 ani va putea transmite doar confirmarea vârstei, fără să comunice adresa de domiciliu sau codul numeric personal.

Funcția ar putea fi utilizată la accesul în cluburi sau la achiziționarea online a produselor pentru care legea impune o anumită vârstă, în măsura în care operatorii respectivi vor accepta verificarea digitală.

Ulterior, autoritățile intenționează să extindă lista documentelor disponibile, astfel încât aplicația să poată include și alte acte oficiale, precum diplomele de studii sau documente din domeniul sănătății.

Accesul la portofelul digital va fi introdus în mai multe etape, în funcție de documentele de identitate deținute de utilizatori. În prima fază, persoanele care au carte electronică de identitate se vor putea înrola de la distanță.

Procedura va presupune citirea cipului documentului prin tehnologia NFC disponibilă pe telefon și introducerea codului PIN aferent cărții electronice de identitate. Această metodă va permite verificarea identității utilizatorului fără deplasarea la un ghișeu.

Situația va fi diferită pentru românii care dețin în continuare cărți de identitate clasice, fără cip. Potrivit calendarului Ministerului Afacerilor Interne, înrolarea acestora este programată pentru trimestrul al treilea din 2027 și va presupune verificarea identității în prezență fizică. Astfel, lansarea aplicației în ianuarie nu înseamnă că toți cetățenii vor putea parcurge imediat aceeași procedură de înregistrare.

Autoritățile au stabilit și o etapă de testare a aplicației înainte ca aceasta să devină disponibilă publicului. Pe 22 decembrie 2026 este programată lansarea unei versiuni beta, destinată unui grup restrâns de utilizatori. În aceeași perioadă va începe procesul de certificare.

Lansarea oficială a primei versiuni RO Wallet este prevăzută pentru 14 ianuarie 2027, conform calendarului comunicat de Guvern.

Începând din februarie 2027, vor fi adăugate treptat noi funcționalități, printre care utilizarea semnăturii electronice cu certificat calificat și conectarea aplicației cu alte servicii digitale. Extinderea se va face etapizat, pe măsură ce vor fi integrate documente suplimentare și vor fi dezvoltate sistemele necesare utilizării lor.

Pe termen lung, autoritățile urmăresc ca RO Wallet să poată fi utilizat pentru mai multe operațiuni care presupun identificarea unei persoane sau prezentarea unor documente oficiale. Printre serviciile avute în vedere se numără deschiderea conturilor bancare, înființarea firmelor, semnarea contractelor și accesarea unor servicii medicale.

Aplicația este concepută pentru utilizare inclusiv în alte state membre ale Uniunii Europene, prin intermediul sistemului european de identitate digitală. Pentru ca aceste servicii să devină funcționale, instituțiile publice și companiile private vor trebui să își adapteze sistemele informatice pentru verificarea și acceptarea documentelor digitale.

Prin urmare, lansarea RO Wallet nu va însemna că toate operațiunile vor putea fi realizate imediat de pe telefon. Disponibilitatea fiecărui serviciu va depinde de integrarea acestuia în sistem.

Portofelul digital este gândit ca o alternativă la prezentarea documentelor în format fizic, nu ca o obligație pentru cetățeni. Potrivit informațiilor oficiale publicate pe site-ul proiectului, utilizarea aplicației va fi opțională.

Românii vor putea decide dacă folosesc documentele digitale sau continuă să prezinte actele fizice, în funcție de serviciul accesat.

În plus, utilizatorii vor putea controla informațiile personale pe care le transmit unei instituții sau companii, fără să fie necesară furnizarea tuturor datelor dintr-un document. În cadrul Summitului pentru Guvernanță Digitală de la Cotroceni au fost discutate și alte proiecte privind modernizarea administrației publice, inclusiv utilizarea inteligenței artificiale pentru automatizarea procedurilor.

RO Wallet face parte din aceste demersuri de digitalizare, urmând ca primele funcționalități să fie puse la dispoziția utilizatorilor începând cu ianuarie 2027, potrivit calendarului oficial.