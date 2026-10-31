Meteorologii de la Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis o informare meteorologică și un cod galben de precipitații pentru mai multe regiuni din România, valabile începând de sâmbătă, 31 octombrie, până luni dimineață, 2 noiembrie 2026. Oltenia, Muntenia și o mare parte din Transilvania vor fi afectate de ploi moderate cantitativ, în timp ce la munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare.

Potrivit ANM, cantitățile de apă pot ajunge la 25 de litri pe metru pătrat în regiunile vizate de informarea generală, iar în unele zone montane și submontane din sudul țării pot depăși 45-50 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea, de asemenea, intensificări, în special în sudul și sud-vestul teritoriului și pe crestele montane.

Informarea meteorologică este valabilă în intervalul 31 octombrie, ora 10:00 – 2 noiembrie, ora 10:00. În acest interval, meteorologii prognozează precipitații moderate cantitativ în Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în Muntenia.

Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 10-25 l/mp, însă izolat pot depăși 30 l/mp. Aceste precipitații pot determina acumulări importante de apă, în special în zonele în care ploile persistă.

Vremea va fi deosebit de rece și în zona montană, unde precipitațiile vor căpăta un caracter predominant de ninsoare la altitudini de peste 1.700 de metri.

În zonele montane aflate la altitudini mari, meteorologii estimează depunerea unui strat de zăpadă cu grosimi cuprinse, în general, între 10 și 30 de centimetri.

În Carpații Meridionali, condițiile vor fi și mai dificile în intervalul vizat de atenționarea cod galben. La altitudini de peste 1.700 de metri vor predomina ninsorile, iar stratul nou de zăpadă va putea ajunge la 15-30 de centimetri.

Pe creste, rafalele puternice de vânt vor viscoli ninsoarea și vor reduce vizibilitatea. Schimbările meteorologice pot afecta deplasările în zonele montane, în special pe traseele expuse și la altitudini mari.

ANM a emis și o atenționare meteorologică cod galben, valabilă de sâmbătă, 31 octombrie, ora 10:00, până duminică, 1 noiembrie, ora 10:00.

Avertizarea vizează zona montană și submontană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova.

În aceste regiuni sunt prognozate cantități de apă de 25-40 l/mp, iar izolat se pot înregistra valori de peste 45-50 l/mp. În același timp, în Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.700 de metri, vor predomina ninsorile, cu depunerea unui strat de zăpadă de 15-30 de centimetri.

Intensificările vântului vor deveni mai importante duminică, 1 noiembrie, și în noaptea de duminică spre luni.

În sudul și sud-vestul țării, vitezele vântului vor ajunge, în general, la 40-50 km/h. Pe crestele montane, rafalele vor atinge 60-80 km/h, ceea ce va favoriza viscolirea zăpezii.

Aceste condiții pot îngreuna circulația rutieră și deplasările în zonele montane, unde vizibilitatea poate scădea semnificativ în timpul episoadelor de ninsoare viscolită.

Schimbarea vremii nu se va încheia odată cu expirarea informării meteorologice de luni dimineață. Potrivit ANM, în regiunile sudice și sud-vestice va continua să plouă până la mijlocul săptămânii viitoare, precipitațiile urmând să fie în continuare moderate cantitativ.

Astfel, începutul lunii noiembrie aduce un interval cu precipitații însemnate, ninsori la altitudini mari și intensificări ale vântului, în special în zonele montane și în sudul țării.