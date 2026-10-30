Ninsori ca în plină iarnă, la început de noiembrie. Primii fulgi de nea ar putea apărea în primele zile ale lunii noiembrie 2026 în zonele montane din România. Potrivit estimărilor AccuWeather prezentate pentru stațiunea Predeal, în județul Brașov, sunt posibile patru zile consecutive cu ninsoare, între 4 și 7 noiembrie, iar temperaturile minime ar putea coborî până la -5 grade Celsius. Serviciul meteorologic a publicat și primele estimări pentru sărbătorile de iarnă, care indică o vreme diferită de Crăciun și de Revelion în București.

Intervalul vizat este 4–7 noiembrie, când ar putea fi înregistrate patru zile consecutive cu ninsoare. Temperaturile minime sunt estimate la valori de până la -5 grade Celsius. ceste informații reprezintă estimări meteorologice, care pot suferi modificări pe măsură ce se apropie zilele respective.

Conform prognozei AccuWeather prezentate pentru începutul lunii noiembrie, stațiunea Predeal se numără printre localitățile montane în care sunt așteptate precipitații sub formă de ninsoare. Pentru perioada 4–7 noiembrie 2026, estimările indică un episod de vreme rece, în care temperaturile ar putea scădea considerabil, în special pe timpul nopții. Minimele ar putea ajunge la -5 grade Celsius, valori caracteristice sezonului rece.

Cele patru zile pentru care au fost indicate ninsori sunt:

Miercuri, 4 noiembrie;

Joi, 5 noiembrie;

Vineri, 6 noiembrie;

Sâmbătă, 7 noiembrie.

Temperaturile negative și precipitațiile sub formă de ninsoare sunt estimate pentru zona montană, unde răcirea vremii se resimte mai puternic decât în regiunile joase.

Prognoza lunară consultată pe platforma AccuWeather pentru Predeal indică temperaturi sub pragul înghețului în intervalul respectiv. Posibilitatea celor patru zile consecutive cu ninsoare trebuie însă urmărită în actualizările prognozei zilnice.

Ultimele zile din octombrie au fost marcate de ploi, ceață și perioade cu cer acoperit în mai multe regiuni ale țării.

După temperaturile ridicate și zilele însorite înregistrate în septembrie, vremea s-a răcit treptat în octombrie, când precipitațiile au devenit mai frecvente. Potrivit estimărilor AccuWeather prezentate pentru luna noiembrie, răcirea va continua în anumite localități montane, unde sunt posibile și precipitații sub formă de ninsoare.

În Predeal, temperaturile minime negative sunt estimate încă din prima săptămână a lunii, iar episodul de ninsori ar putea dura patru zile.

AccuWeather a publicat și estimări meteorologice pentru luna decembrie 2026, inclusiv pentru perioada sărbătorilor de iarnă.

Potrivit prognozei prezentate pentru București, în Ajunul Crăciunului și pe 25 decembrie sunt indicate condiții de vreme însorită. Pentru ziua de Crăciun, temperatura maximă estimată este de aproximativ 8 grade Celsius.

Astfel, primele date prezentate nu indică un episod de ninsoare în Capitală în cele două zile de sărbătoare.

Prognoza pentru această perioadă este însă una îndepărtată, iar condițiile meteorologice se pot modifica până la sfârșitul lunii decembrie.

În timp ce pentru Crăciun sunt anticipate condiții însorite în București, estimările prezentate pentru trecerea dintre ani indică o schimbare a vremii.

Potrivit prognozei AccuWeather citate în materialul inițial, în noaptea de Revelion ar putea apărea precipitații sub formă de ploaie înghețată.

Pentru 1 ianuarie 2027 sunt indicate ninsori, iar temperaturile ar urma să coboare spre pragul de îngheț.

Aceste estimări nu reprezintă o prognoză definitivă pentru sărbătorile de iarnă. Datele privind precipitațiile și temperaturile vor putea fi evaluate mai precis pe măsură ce se apropie intervalul analizat.