Fostul premier Victor Ponta a lansat, duminică seara, un avertisment privind perspectivele economice ale României pentru 2027, susținând că scumpirile, concedierile și dificultățile întâmpinate de firme afectează tot mai multe categorii sociale și profesionale. El a criticat actuala guvernare și l-a acuzat pe președintele Nicușor Dan că nu înțelege responsabilitatea partidelor care au participat la guvernare.

Într-o intervenție la România TV, Ponta a afirmat că situația economică este îngrijorătoare și că efectele creșterii prețurilor se resimt inclusiv în rândul antreprenorilor, angajaților din IT și companiilor private. Fostul premier a menționat și firmele care au bani de încasat de la stat, dar se confruntă cu blocaje financiare.

„Aș vrea să vin cu vești bune, dar nu am. Se încheie un an greu, s-au mărit prețurile, a fost greu și pentru cei care o duceau mai bine, mă refer la antreprenori, IT-iști, bănci, firmele private care au foarte mulți bani de încasat de la statul român, dar li se blochează conturile”, a declarat acesta.

Victor Ponta a susținut că perspectivele pentru anul viitor sunt și mai dificile și a invocat atât situația economică internațională, cât și creșterea prețului petrolului. El a spus că își bazează evaluarea pe date economice și pe discuțiile cu oameni întâlniți în diferite locuri, de la pensionari la oameni de afaceri.

„Arată rău 2027, situația mondială e rea. A crescut foarte, foarte mult prețul petrolului la nivel mondial”, a afirmat fostul premier.

Acesta a criticat și încercările de a transfera responsabilitatea pentru problemele actuale asupra unor formațiuni care nu au participat la guvernare. În opinia sa, PSD, USR și UDMR trebuie să își asume deciziile luate în perioada în care au făcut parte din Executiv.

„Nu poți să dai vina pe unii care nu au fost la guvernare, au fost PSD, USR, UDMR, nu poți să te cerți cu AUR, președintele nu înțelege”, a spus Ponta. El a comparat situația actuală cu perioada 2010-2011, susținând că dificultățile de acum sunt mai mari.

Fostul premier a criticat și abordarea privind indexarea pensiilor, în condițiile în care, potrivit acestuia, prețurile au crescut puternic. De asemenea, a afirmat că activitatea economică din marile orașe este în scădere și că tot mai puține afaceri reușesc să funcționeze în condiții bune.

Ponta a pus sub semnul întrebării și perspectivele de angajare pentru tinerii care au terminat studiile în acest an. El a susținut că instituțiile publice nu oferă suficiente posturi, în timp ce firmele private fac concedieri și evită să angajeze personal nou. A menționat în acest context și dificultățile din sectorul construcțiilor, precum și costurile ridicate ale creditelor și locuințelor.

În final, fostul premier a criticat lipsa unei direcții economice clare și a descris activitatea politică drept un spectacol care nu este însoțit de rezultate concrete pentru populație. El a spus că rolul celor aflați la conducere ar trebui să fie rezolvarea problemelor care afectează viața de zi cu zi a cetățenilor.