Astrofizicianul Avi Loeb, de la Universitatea Harvard, susține că un obiect misterios care traversează Sistemul Solar ar putea fi sonda sovietică Phobos 1, pierdută în 1988, și nu un asteroid natural. Cercetătorul consideră că anularea unei misiuni japoneze care urma să se apropie de obiect în 2031 ar putea elimina singura posibilitate de a obține imagini detaliate ale suprafeței sale și de a verifica ipoteza, relatează Fox News.

Obiectul, cunoscut sub denumirea 1998 KY26, are un diametru estimat la aproximativ 11 metri. Agenția Japoneză de Explorare Aerospațială (JAXA) a renunțat la planul de a trimite sonda Hayabusa2 pentru o întâlnire cu acesta în 2031. Decizia a fost anunțată după ce, la jumătatea lunii august, s-a defectat ultimul motor ionic principal al navei care mai funcționa normal.

Loeb a declarat că, fără o apropiere directă, astronomii nu vor putea obține imagini suficient de clare pentru a distinge detaliile suprafeței. Nici telescopul spațial James Webb și nici cele mai mari telescoape de pe Pământ nu ar putea surprinde obiectul la o rezoluție care să permită identificarea unor asemenea detalii, susține cercetătorul.

Avi Loeb a afirmat că a fost surprins de momentul deciziei JAXA, întrucât problemele motorului erau cunoscute de mai multe luni. Cercetătorul a apreciat că probabilitatea unei coincidențe între declarațiile sale publice și anunțul agenției japoneze ar fi sub 1%, dar a admis că aceasta rămâne o posibilitate.

Potrivit informațiilor prezentate de publicația japoneză Yomiuri Shimbun, JAXA a explicat că întâlnirea cu 1998 KY26 necesita deja o manevră de asistență gravitațională pe lângă Pământ. Combinarea unor componente funcționale provenite de la două motoare avariate nu ar fi oferit suficientă forță pentru manevrele orbitale necesare. În consecință, agenția a decis redirecționarea sondei către o trecere pe lângă asteroidul 2015 BM510, programată în 2028.

Loeb consideră că există mai multe caracteristici neobișnuite ale obiectului. Acesta se rotește în jurul propriei axe o dată la aproximativ cinci minute și reflectă circa jumătate din lumina solară care ajunge la suprafața sa. Prin comparație, potrivit cercetătorului, o rocă obișnuită sau un aisberg reflectă aproximativ 5% din lumina incidentă.

Astrofizicianul și colaboratorii săi au observat, de asemenea, asemănări între traiectoria lui 1998 KY26 și cea a sondei sovietice Phobos 1, lansată spre Marte în iulie 1988. Nava spațială a pierdut legătura cu Pământul după ce o comandă greșită a determinat oprirea sa.

Ipoteza lui Loeb este că lumina solară reflectată de panourile sondei sovietice ar putea explica accelerația observată, fără să fie necesară existența unei activități cometare. Cercetătorul susține că, dacă obiectul ar fi o cometă care elimină gaze și praf, ar trebui să existe indicii vizibile ale acestui fenomen, precum o coadă.

Chiar dacă misiunea japoneză nu va mai ajunge la obiect în 2031, Loeb consideră că astronomii mai au o posibilitate de investigare: telescopul spațial James Webb. Acesta ar putea măsura căldura emisă de 1998 KY26 și analiza spectrul său chimic, oferind informații despre dimensiune, temperatura suprafeței și compoziție.

NASA a prezentat însă o explicație diferită pentru mișcarea obiectului. Un studiu orbital din 2025, realizat de Centrul pentru Studiul Obiectelor Apropiate de Pământ al agenției, a concluzionat că traiectoria sa complexă este influențată de presiunea radiației solare și de emisia termică asociată formei sale neregulate, nu de o activitate cometară ascunsă.

Loeb a mai amintit că, în ianuarie 2025, astronomii au catalogat pentru scurt timp un obiect din apropierea Pământului drept asteroid, înainte să descopere că era, de fapt, automobilul Tesla Roadster lansat în spațiu de compania SpaceX în 2018.

Cercetătorul consideră că viitorul Observator Vera C. Rubin din Chile ar putea identifica zeci de obiecte interstelare în următorul deceniu. El susține că astronomii ar trebui să examineze cu atenție fiecare astfel de descoperire, fără să presupună din start că toate obiectele sunt corpuri naturale.

Obiectul 1998 KY26 orbitează Soarele la o distanță care variază de la o fracțiune până la de câteva ori distanța dintre Pământ și Soare. Potrivit lui Loeb, acesta nu reprezintă un pericol de impact pentru planeta noastră.