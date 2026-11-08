Misterul de pe Insula Paștelui. Enigma scrierii Rongorongo

O scriere necunoscută la capătul lumii

Izolată în mijlocul Oceanului Pacific, la peste 3.700 de kilometri vest de coasta Chile și la 2.000 de kilometri de cea mai apropiată insulă locuită (Pitcairn), Insula Paștelui (Rapa Nui) ascunde o enigmă care a contrariat generații de cercetători: Rongorongo. Cunoscută cel mai adesea pentru uriașele statui monolitice moai, insula a fost totodată singurul loc din Polinezia unde s-a dezvoltat un sistem autonom de scriere. Deși originile sale rămân învăluite în mister, această grafie pictografică și ideografică a supraviețuit pe un număr extrem de restrâns de artefacte din lemn, reprezentând unul dintre puținele sisteme de scriere inventate independent din istoria umanității.

Primele semnalamente documentate ale scrierii Rongorongo datează din 1864, anul în care misionarul catolic francez Eugène Eyraud a pășit pe insulă. Într-o corespondență trimisă superiorilor săi din congregație, preotul consemna uimit că descoperise în casele insularilor tăblițe din lemn de diverse dimensiuni, acoperite minuțios cu rânduri de hieroglife și figuri stilizate. Băștinașii numeau aceste artefacte kohau rongorongo, o sintagmă tradusă în mod tradițional prin „lemnul care vorbește” sau „lemnul pentru recitare”.

Momentul contactului a survenit însă într-un punct de criză absolută pentru societatea Rapa Nui. Între 1862 și 1863, raidurile brutale ale vaselor peruane de capturare a sclavilor care au răpit o mare parte din populația aptă de muncă, inclusiv clasa conducătoare și învățații insulei, au fost urmate de epidemii devastatoare de variolă și tuberculoză aduse de marinarii europeni. Demografia insulei s-a prăbușit spectaculos, coborând la puțin peste 100 de supraviețuitori în anii 1870. Odată cu moartea bătrânilor înțelepți care dețineau tradiția orală, șirul celor capabili să citească tăblițele s-a rupt definitiv.

Câțiva ani mai târziu, în 1869, episcopul Florentin-Étienne Jaussen din Tahiti a încercat să salveze ce mai rămăsese din acest tezaur cultural. Cu ajutorul unui băștinaș numit Metoro Tauʻaʻu, Jaussen a încercat să transcrie și să interpreteze conținutul mai multor tăblițe. Deși Metoro a recitat pasaje lungi privind cânturi agricole, genealogii și invocări sacre, analizele lingvistice ulterioare au arătat că acesta descria de fapt imaginile gravate sau intona poeme tradiționale, fără a stăpâni citirea riguroasă a fiecărui semn. Astfel, cheia lecturii exacte s-a pierdut definitiv odată cu ultima generație de tradiționaliști dispăruți în sclavia din Peru.

Din punct de vedere tipologic, Rongorongo nu se încadrează în tiparele clasice ale unui alfabet sau ale unei scrieri silabice pure, ci funcționează ca un sistem mixt (pictografic și ideografic). Analizele paleografice au catalogat aproximativ 120 până la 150 de semne de bază, care, prin diverse ligaturi și combinații, ajung la un repertoriu de peste 400 sau 600 de simboluri individuale. Acestea reprezintă stilizări antropomorfe, zoomorfe cu un accent deosebit pe păsări frigate și pești, alături de reprezentări botanice și corpuri cerești.

Un element tehnic fascinant este modul în care au fost trasate inscripțiile, utilizând o tehnică numită boustrofedon inversat (sau în boustrofedon alternant). Rândurile se succed de la stânga la dreapta, pentru ca la următorul rând direcția să se inverseze, iar cititorul era nevoit să rotească fizic tăblița cu 180 de grade la capătul fiecărei linii pentru a putea urmări sensul corect al semnelor fără a întrerupe continuitatea textului. Scobirea lemnului se realiza cu o precizie milimetrică, folosind unelte rudimentare, dar extrem de tăioase, precum așchiile de obsidian sau dinții de rechin.

Astăzi, patrimoniul mondial mai numără doar circa 26 de piese autentice purtând această scriere, dispersate în marile muzee ale lumii (la Roma, Paris, Londra, Sankt Petersburg sau Santiago de Chile). Majoritatea acestor artefacte, fie că este vorba despre tăblițe plate de mari dimensiuni, fie despre bastoane ceremoniale sau pectorali curbați, au fost cioplite din lemnul de toromiro (Sophora toromiro), un arbore cu o esență extrem de densă care odinioară împânzea insula, dar care a dispărut complet din mediul sălbatic în a doua jumătate a secolului al XX-lea din cauza defrișărilor și a pasunatului excesiv.

De mai bine de un secol și jumătate, lingviști, criptanalitiști și antropologi au încercat în mod repetat să descifreze codul Rongorongo. De-a lungul timpului au existat numeroase revendicări: cel mai faimos caz a fost cel al lingvistului Steven Roger Fischer, care în anii '90 a susținut că a decodificat o secvență de pe celebra tăbliță Santiago, identificând un presupus „cântec al creației” legat de copularea divinităților. Comunitatea științifică internațională a respins însă rapid ipoteza, demonstrând că metoda lui Fischer era speculativă. Părerea majoritară astăzi este că Rongorongo nu reprezintă o scriere fonetică sau logografică riguroasă, ci un sistem mnemotehnic complex, un suport vizual care ajuta la rememorarea unor lungi genealogii, mituri cosmogonice sau imnuri sacre de către inițiați.

Unul dintre marile obstacole în calea descifrării rămâne absența totală a unui text bilingv de referință, de tipul Piatra de la Rosetta. În plus, investigațiile științifice moderne au adus date neașteptate privind cronologia artefactelor. Testele cu carbon-14 efectuate asupra câtorva tăblițe de către cercetătorii de la Universitatea din Oxford au dezvăluit un detaliu fascinant: lemnul folosit pentru cel puțin una dintre tăblițe (cunoscută sub numele de Mamari, care conține însemnări despre calendarul lunar) provine dintr-un copac tăiat abia spre mijlocul sau sfârșitul secolului al XVIII-lea sau chiar la începutul secolului al XIX-lea (posibil un lemn de drift sau un arbore dintr-o perioadă târzie a pădurilor insulei).

Acest lucru sugerează că, deși practica crestării lemnului ar putea avea rădăcini mult mai vechi, exemplarele păstrate astăzi sunt relativ târzii, întărind ipoteza că această artă s-ar fi putut dezvolta sau rafina chiar după primul contact indirect cu exploratorii occidentali.

Astăzi, tăblițele originale Rongorongo sunt dispersate în muzee și colecții instituționale de pe mai multe continente, de la Roma și Paris până la Londra, Sankt Petersburg, New York sau Santiago de Chile, pe insula de origine, nemaiexistând în prezent nici măcar un singur exemplar autentic, ci doar replici folosite în scopuri muzeografice. În pofida deceniilor de studii paleografice și criptanalitice, Rongorongo rămâne una dintre ultimele mari scrieri necunoscute ale planetei, o dovadă tăcută a complexității culturale pe care o comunitate izolată din Pacific a reușit să o dezvolte înaintea colapsului civilizațional.