Povestea statuilor din Insula Paștelui, construite pe parcursul mai multor ani

Pe Insula Paștelui, cunoscută de locuitori drept Rapa Nui, o mare parte din istoria comunităților polineziene se vede în cele aproape 900 de statui monumentale, numite moai, și în platformele ceremoniale pe care au fost ridicate. Parcul Național Rapa Nui, inclus pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, reunește un număr mare de astfel de vestigii, printre care sute de platforme (ahu) și mii de structuri cu rol ceremonial.

Centrul producției a fost, în principal, craterul vulcanic Rano Raraku, locul din care provin cele mai multe statui. UNESCO menționează că statuile moai au fost sculptate, în cea mai mare parte, din tuf vulcanic galben-brun și finisate cu unelte simple, inclusiv târnăcoape (toki) din bazalt, după care au fost coborâte pe versanți.

O mare parte a statuilor a rămas la Rano Raraku sau în imediata apropiere a carierei, fapt care a alimentat, în timp, întrebările despre ritmul lucrărilor, despre proiectele abandonate și despre modul în care s-a schimbat, de la o etapă la alta, planul de amplasare pe insulă. Potrivit National Geographic, Rano Raraku este locul în care statuile moai au fost sculptate direct din tuful vulcanic.

Dincolo de sculptare, miza tehnică a fost mutarea statuilor pe distanțe care, uneori, traversau zone deluroase până la coastă, unde se află numeroase ahu. Unul dintre cele mai cunoscute puncte ale dezbaterii pornește de la ipoteza transportului „în picioare”, prin balans, cu frânghii manevrate de echipe relativ mici.

Un studiu publicat în Journal of Archaeological Science prezintă teste experimentale care susțin că o mișcare de tip „mers” poate explica tipare observate la statuile din carieră, de pe vechile drumuri și de pe platforme, iar replica folosită în experiment a demonstrat că deplasarea este posibilă prin balans controlat. În același registru, National Geographic a relatat despre ipoteza „mersului”, prezentând-o ca alternativă la scenariile mai vechi care presupuneau neapărat cantități mari de lemn și echipe foarte numeroase.

Statuile moai au fost ridicate, în numeroase cazuri, pe ahu, platforme din piatră care marcau spații cu funcție ceremonială și funerară. UNESCO notează existența a peste 300 de astfel de platforme și subliniază amploarea ansamblurilor arheologice de pe insulă. În multe reprezentări, statuile apar orientate spre interiorul insulei, interpretare frecvent menționată în prezentări muzeale care discută rolul lor de reprezentare a strămoșilor și a statutului comunităților.

În paralel, cercetările arheologice au încercat să estimeze și valoarea proiectului: cum s-a susținut, pe termen lung, producția de statui, într-un context insular limitat.

O direcție de cercetare urmărește chiar impactul activității din carieră asupra solului. Un studiu publicat în Journal of Archaeological Science despre săpături din zona interioară a Rano Raraku combină date de chimie a solului, stratigrafie și cronologie cu radiocarbon, descriind un peisaj transformat de activitatea de extragere și modelare a tufului.

Rezultatele susțin ideea că spațiul carierei nu a fost doar un atelier de sculptură, ci un loc în care procesele de lucru au influențat proprietățile solului și modul în care a fost folosit terenul.

O parte dintre statuile moai au primit, la final, cilindri din rocă roșie, cunoscuți sub numele de pukao, lucrați din scoria roșie extrasă dintr-o altă zonă, Puna Pau. Analizele despre utilizarea scoriei roșii discută selecția materialelor și felul în care aceste piese au fost introduse în anumite ansambluri, indicând o etapă distinctă în evoluția stilului și a mesajului transmis de statui.

Insula a intrat în atenția europenilor în secolul al XVIII-lea, iar istoria ulterioară a inclus perioade de presiune externă, boli și episoade de capturare a localnicilor, care au afectat puternic comunitatea.

O parte dintre statui au ajuns în colecții din afara insulei, iar cazul Hoa Hakananaiʻa, aflat la Muzeul Britanic, rămâne unul dintre cele mai discutate în dezbaterile despre proprietate culturală și repatriere.