Pasajul Basarab va intra în reparații. Când ar urma să fie terminate lucrările 

Pasajul Basarab va intra în reparații. Când ar urma să fie terminate lucrările 
Primăria Capitalei a anunțat, joi, că va pune în siguranță Pasajul Basarab, „o problemă istorică a Bucureștiului”. Construcția a fost dată în folosință în perioada 2011-2012 fără să i se fi făcut recepția, astfel că nu a putut fi întreținută, iar în lipsa mentenanței s-a degradat. „Punem în siguranță Pasajul Basarab! Și vom duce la bun sfârșit, astfel, o problemă istorică a Bucureștiului!”, au scris reprezentanții PMB, într-o postare pe Facebook.

Când ar urma să înceapă lucrările la Pasajul Basarab

Conform PMB, primarul Ciprian Ciucu s-a întâlnit joi cu reprezentanții constructorilor și au stabilit detaliile etapelor următoare. Lucrările ar putea începe în iunie și ar putea fi finalizate până la sfârșitul anului.

„De aproape 15 ani este într-o situație incertă. A fost dat în folosință în 2011-2012, dar fără să i se fi făcut recepția, motiv pentru care nu a putut fi întreținut. În lipsa mentenanței, s-a degradat. Sistemul de ape pluviale, scările, rampe, rosturile, lifturile, trotuarul rulant, elementele de semnalizare, dar și structura în sine a pasajului, toate au acum nevoie de reparații”, a anunțat primăria.

Lucrările, împărțite între PMB și constructor

Potrivit sursei citate, lucrările se vor împărți între constructor, care va remedia deficiențele de execuție, și Primărie, care va repara degradările apărute din lipsa mentenanței. Reprezentanții PMB au adăugat că tot constructorul și-a asumat realizarea proiectului tehnic în integralitate, pentru toate categoriile de lucrări.

Ciprian Ciucu, întâlnire cu reprezentanții constructorilor

Ciprian Ciucu, întâlnire cu reprezentanții constructorilor. Sursa foto: Facebook/Primăria Municipiului Bucureşti

După încheierea etapei de proiectare, vor stabili costurile, cine va asigura supervizarea lucrărilor și termenul de finalizare.

Lucrările ar urma să fie finalizate până în decembrie

Potrivit aceleiași surse, în luna mai ar putea fi obține avizele și autorizația de construire. Lucrările propriu-zise ar urma să înceapă în iunie și să fie finalizate până în decembrie 2026.

„Vă mulţumesc pentru deschidere! Ne dorim să încheiem această nebunie administrativă, să punem în siguranţă Pasajul Basarab şi să civilizăm acea zonă”, le-a transmis constructorilor primarul general Ciprian Ciucu.

