Străzile Edgar Quinet și Biserica Enei, situate în centrul Capitalei, urmează să fie transformate în zone pietonale. Schimbarea are la bază un proiect de regenerare urbană pregătit de Primăria Municipiului București. Pentru elaborarea conceptului de amenajare, administrația locală a colaborat cu studenții de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, care au venit cu mai multe propuneri privind viitorul aspect al zonei.

Potrivit reprezentanților administrației locale, cinci proiecte realizate de studenți au fost premiate în cadrul unui concurs, urmând ca ideile selectate să stea la baza conceptului final de reamenajare.

„Pietonalizăm şi regenerăm străzile Edgar Quinet şi Biserica Enei. Iar pentru asta am implicat studenţii de la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”. Deja avem cinci idei, care au fost premiate ieri de primarul general Ciprian Ciucu, alături de primarul Sectorului 1, George Cristian Tuţă.

Le vom transpune într-un proiect final de amenajare a zonei. Una de calitate, cu mobilier urban modern şi spaţiu verde. Ca-n oraşele europene!”, potrivit Primăriei Capitalei.

Autoritățile își propun să transforme perimetrul într-un spațiu modern, destinat în principal pietonilor, cu zone verzi și facilități urbane adaptate nevoilor comunității universitare și ale locuitorilor din zonă.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, și-a exprimat speranța ca proiectele premiate să fie transpuse rapid în practică și să reprezinte punctul de plecare pentru alte inițiative similare în București.

„Mi-ar plăcea foarte mult ca acest spaţiu să devină exclusiv pietonal, universitar, fără maşini şi să reprezinte un început. Aştept şi alte propuneri de la voi pentru alte zone care pot fi eliberate de maşini. Sunteţi studenţi ai unei universităţi extraordinare! Ce poate fi mai frumos şi mai motivant într-o profesie decât să ai şansa să modelezi şi să dezvolţi oraşe? Aveţi un viitor frumos în România, iar noi avem nevoie de voi. Sper ca Primăria Capitalei şi alte primării din ţară să fie beneficiarele muncii voastre”, a spus edilul Capitalei.

Potrivit edilului, inițiativa se înscrie în strategia municipalității de extindere a zonelor dedicate pietonilor și de modernizare a spațiului public din centrul Capitalei, cu sprijinul mediului universitar.