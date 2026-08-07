Politica

Ciprian Ciucu anunță noi măsuri la blocul afectat de explozia din Rahova. Ce se montează în apartamente

Comentează știrea
Ciprian Ciucu anunță noi măsuri la blocul afectat de explozia din Rahova. Ce se montează în apartamenteBloc Rahova. Sursa foto: Captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că în apartamentele din cinci scări de bloc din apropierea imobilului afectat de explozia din Rahova, precum și la Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, vor fi montați senzori seismici. Noua soluție tehnică a întârziat proiectul cu aproximativ trei săptămâni, cel mult o lună.

Cum vor fi folosiți senzorii montați în apartamente

Montarea senzorilor a fost propusă de proiectant și va permite urmărirea eventualelor modificări ale crăpăturilor din clădirile aflate în apropierea șantierului. Ciprian Ciucu a declarat că această schimbare a dus la întârzierea proiectului tehnic cu aproximativ trei săptămâni, „maxim o lună”. Senzorii vor fi instalați în apartamentele din cinci scări de bloc din zonă, precum și la Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”.

„Sunt niște senzori foarte fini, ca niște lamele de sticlă, care se montează pe crăpăturile identificate în fiecare apartament în parte. Acești senzori se vor monta pentru că în cazul în care, din cauza lucrărilor, imobilele din proximitate – cele 5 scări de bloc plus liceul – vor fi afectate, să putem să rezolvăm acele diferenduri”, *a declarat Ciucu, referindu-se la eventuale dispute legate de calitatea clădiri reabilitate.

Primarul general a spus că în timpul lucrărilor există posibilitatea ca unele crăpături să apară sau ca cele deja existente să se mărească.

„Cu alte cuvinte, pe românește, dacă cineva va constata că, din cauza lucrărilor, o crăpătură s-a mărit, să poată cele despărgubiri nouă celor care am antamat această lucrare – noi să ne protejăm. Dacă crăpăturile nu există sau dacă nu vor crește, noi să ne putem proteja în instanță și să demonstrăm că nu vom avea nimic de plătit ca primărie către acele imobile”, a explicat Ciucu.

Ciprian Ciucu a declarat că achiziția serviciilor necesare montării senzorilor ar urma să fie finalizată marți, săptămâna viitoare.

Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu. Sursă foto: Facebook

Oamenii vor fi informați înainte de montarea senzorilor

Primăria Capitalei urmează să înceapă, împreună cu Poliția Locală, informarea locuitorilor din apartamentele în care vor fi instalați senzorii.

„Ne așteptăm că vom demara, săptămâna viitoare, acțiuni de informare împreună cu Poliția Locală. Vom lua apartament cu apartament, cele neafectate, bineînțeles, cele urmează să fie montați senzorii”, a declarat Ciucu.

În cele trei săptămâni de după semnarea contractului cu firma care va instala dispozitivele, angajații acesteia vor intra în fiecare apartament și vor fotografia pereții.

Vor fi documentate atât suprafețele care prezintă crăpături, cât și cele fără astfel de probleme, astfel încât ulterior să poată fi stabilit dacă lucrările au produs modificări în cele cinci scări de bloc sau la Liceul „Dimitrie Bolintineanu”.

Punerea în siguranță a blocului din Rahova, estimată la 50 de zile

După această etapă, lucrările pentru punerea în siguranță a blocului sunt estimate să dureze încă 50 de zile. Ulterior, locatarii afectați vor putea intra în apartamente pentru a-și recupera bunurile.

Ciprian Ciucu a prezentat și stadiul actual al pregătirilor de pe șantier.

„Deci, în momentul de față, s-au realizat branșamentele de apă, energie electrică și internet și s-au semnat contractele cu furnizorii necesare organizării de șantier. Orice șantier are nevoie de organizare de șantier și pentru activității de demolare. S-a prezentat deja în plasamentul constructorului și am dat ordinul de începere a lucrărilor”, a declarat Ciucu.

Proiectul tehnic a fost recepționat pe 30 iulie, însă soluția privind montarea senzorilor a fost propusă ulterior de proiectant și va produce, potrivit estimării primarului general, o întârziere de „maxim o lună”.

Explozia produsă în luna octombrie a anului trecut, în urma unei acumulări de gaze, a afectat blocul din Sectorul 5 al Capitalei. Trei persoane au murit, 20 au fost rănite, iar pagubele materiale au făcut ca imobilul să devină nelocuibil.

Stiri calde

15:50 - Distruși în bombardamentele din 1944, au revenit pe Palatul Universității: vulturul și cei doi grifoni. Imagini impre...

15:41 - Un interlop condamnat la 10 ani a primit un regim mai blând. A fost trecut la regim închis

15:32 - Explozia de la granița cu Bulgaria. Sofia spune că o dronă a intrat dinspre nord. MApN: Nu a fost detectată în România

15:24 - Alina Pușcău, noi detalii de pe patul de spital. Ce tratament urmează la UCLA

15:14 - Pericol în drum spre mare. Situația care i-a făcut pe drumari să anunțe Poliția

15:05 - Titluri de stat TEZAUR în august 2026. Dobânzi de până la 7,15%

14:55 - Ora de Religie, contestată de o deputată USR. Avocatul Adrian Cuculis: „Lupta împotriva credinței creștin-ortodoxe pa...

14:46 - Descoperire macabră într-o vilă romană de lux. Arheologii iau în calcul un scenariu violent

HAI România!

Turnul Babel la 80 de ani: ONU, pariul Infantino și eroziunea arhitecturii multilaterale

Turnul Babel la 80 de ani: ONU, pariul Infantino și eroziunea arhitecturii multilaterale

Serghei Mizil. Sistemul a vrut să-l distrugă dar a spus tot

Serghei Mizil. Sistemul a vrut să-l distrugă dar a spus tot

Importul muncitorilor din Sri Lanka, explicat de un antreprenor român. Sunt destul de volatili

Importul muncitorilor din Sri Lanka, explicat de un antreprenor român. Sunt destul de volatili

Proiecte speciale