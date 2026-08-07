Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că în apartamentele din cinci scări de bloc din apropierea imobilului afectat de explozia din Rahova, precum și la Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, vor fi montați senzori seismici. Noua soluție tehnică a întârziat proiectul cu aproximativ trei săptămâni, cel mult o lună.

Montarea senzorilor a fost propusă de proiectant și va permite urmărirea eventualelor modificări ale crăpăturilor din clădirile aflate în apropierea șantierului. Ciprian Ciucu a declarat că această schimbare a dus la întârzierea proiectului tehnic cu aproximativ trei săptămâni, „maxim o lună”. Senzorii vor fi instalați în apartamentele din cinci scări de bloc din zonă, precum și la Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”.

„Sunt niște senzori foarte fini, ca niște lamele de sticlă, care se montează pe crăpăturile identificate în fiecare apartament în parte. Acești senzori se vor monta pentru că în cazul în care, din cauza lucrărilor, imobilele din proximitate – cele 5 scări de bloc plus liceul – vor fi afectate, să putem să rezolvăm acele diferenduri”, *a declarat Ciucu, referindu-se la eventuale dispute legate de calitatea clădiri reabilitate.

Primarul general a spus că în timpul lucrărilor există posibilitatea ca unele crăpături să apară sau ca cele deja existente să se mărească.

„Cu alte cuvinte, pe românește, dacă cineva va constata că, din cauza lucrărilor, o crăpătură s-a mărit, să poată cele despărgubiri nouă celor care am antamat această lucrare – noi să ne protejăm. Dacă crăpăturile nu există sau dacă nu vor crește, noi să ne putem proteja în instanță și să demonstrăm că nu vom avea nimic de plătit ca primărie către acele imobile”, a explicat Ciucu.

Ciprian Ciucu a declarat că achiziția serviciilor necesare montării senzorilor ar urma să fie finalizată marți, săptămâna viitoare.

Primăria Capitalei urmează să înceapă, împreună cu Poliția Locală, informarea locuitorilor din apartamentele în care vor fi instalați senzorii.

„Ne așteptăm că vom demara, săptămâna viitoare, acțiuni de informare împreună cu Poliția Locală. Vom lua apartament cu apartament, cele neafectate, bineînțeles, cele urmează să fie montați senzorii”, a declarat Ciucu.

În cele trei săptămâni de după semnarea contractului cu firma care va instala dispozitivele, angajații acesteia vor intra în fiecare apartament și vor fotografia pereții.

Vor fi documentate atât suprafețele care prezintă crăpături, cât și cele fără astfel de probleme, astfel încât ulterior să poată fi stabilit dacă lucrările au produs modificări în cele cinci scări de bloc sau la Liceul „Dimitrie Bolintineanu”.

După această etapă, lucrările pentru punerea în siguranță a blocului sunt estimate să dureze încă 50 de zile. Ulterior, locatarii afectați vor putea intra în apartamente pentru a-și recupera bunurile.

Ciprian Ciucu a prezentat și stadiul actual al pregătirilor de pe șantier.

„Deci, în momentul de față, s-au realizat branșamentele de apă, energie electrică și internet și s-au semnat contractele cu furnizorii necesare organizării de șantier. Orice șantier are nevoie de organizare de șantier și pentru activității de demolare. S-a prezentat deja în plasamentul constructorului și am dat ordinul de începere a lucrărilor”, a declarat Ciucu.

Proiectul tehnic a fost recepționat pe 30 iulie, însă soluția privind montarea senzorilor a fost propusă ulterior de proiectant și va produce, potrivit estimării primarului general, o întârziere de „maxim o lună”.

Explozia produsă în luna octombrie a anului trecut, în urma unei acumulări de gaze, a afectat blocul din Sectorul 5 al Capitalei. Trei persoane au murit, 20 au fost rănite, iar pagubele materiale au făcut ca imobilul să devină nelocuibil.