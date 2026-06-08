Reorganizarea aparatului de specialitate al Primăriei Municipiului București a fost suspendată de o instanță de judecată, iar primarul general interimar, Ciprian Ciucu, susține că măsura creează incertitudine pentru sute de angajați și afectează planurile de reformă ale instituției.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, edilul a explicat că reorganizarea viza reducerea numărului de funcții de conducere și restructurarea unei administrații pe care o consideră supradimensionată.

Potrivit acestuia, decizia instanței vine după ce alte două instanțe s-au pronunțat anterior în favoarea municipalității în litigii legate de reorganizare.

Ciprian Ciucu afirmă că aparatul Primăriei Municipiului București, fără instituțiile subordonate, are o schemă de personal de 1.275 de posturi și aproximativ 150 de funcții de conducere.

Potrivit acestuia, organigrama s-a extins treptat în timpul mandatelor succesive ale primarilor care au condus instituția în ultimii ani, fără ca structura să fie reformată în mod semnificativ.

Edilul susține că reorganizarea a redus numărul funcțiilor de conducere de la 146 la 85 și că obiectivul principal era eficientizarea activității administrative.

În mesajul său, Ciucu a oferit mai multe exemple pentru a argumenta necesitatea reformei. El a afirmat că în organigrama municipalității exista încă un „Serviciu Euro 2020”, înființat înaintea Campionatului European de Fotbal organizat în anul 2021, și că anumite posturi nu mai corespundeau nevoilor actuale ale instituției.

Primarul a mai declarat că restructurarea urmărea adaptarea administrației la cerințele actuale și la proiectele aflate în derulare în 2026.

Potrivit lui Ciprian Ciucu, suspendarea reorganizării a intervenit la aproximativ două luni după începerea implementării măsurilor.

În această perioadă, spune edilul, au fost desființate unele posturi, au fost create altele și au avut loc plecări din instituție, ceea ce face dificilă revenirea la vechea structură organizatorică.

„Această decizie afectează sute de oameni și îi plasează în incertitudine”, a transmis primarul pe Facebook.

Ciprian Ciucu a amintit că Primăria Municipiului București coordonează 72 de instituții subordonate și 19 spitale, considerând că administrarea unei astfel de structuri necesită reforme și măsuri de eficientizare.

El a susținut că reorganizarea ar fi permis inclusiv majorarea salariilor pentru angajații considerați performanți, prin reducerea numărului de posturi și a funcțiilor de conducere.

În același timp, edilul a respins acuzațiile formulate de sindicate și de contestatarii reorganizării, afirmând că nu urmărește beneficii personale și că reforma are ca scop modernizarea administrației Capitalei.

Suspendarea reorganizării nu reprezintă o soluție definitivă asupra legalității măsurii, ci produce efecte până la judecarea fondului cauzei sau până la pronunțarea unei alte hotărâri.

În perioada următoare, litigiile dintre municipalitate și contestatarii reorganizării vor continua în instanță, iar deciziile viitoare vor stabili dacă reforma administrației Capitalei va putea fi implementată în forma propusă de actuala conducere.