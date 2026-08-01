Primăria Capitalei a reluat demersurile pentru preluarea celor aproximativ patru hectare din Parcul Herăstrău administrate de Ministerul Afacerilor Externe, unde funcționează Clubul Diplomaților. Primarul general Ciprian Ciucu a declarat vineri, 31 iulie, că zona trebuie reintegrată în parc, în timp ce municipalitatea pregătește un program de regenerare estimat la aproximativ patru ani.

O suprafață de aproximativ patru hectare din Parcul Herăstrău, inaccesibilă publicului și aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, ar putea reveni în administrarea Primăriei Capitalei.

Primarul general Ciprian Ciucu a anunțat că municipalitatea a reluat procedurile pentru transferul terenului pe care se află zona Clubului Diplomaților. Edilul a afirmat că suprafața este închisă publicului de mai mulți ani și se află într-o stare avansată de degradare.

„Parcul Herăstrău este al bucureștenilor, nu al privilegiaților”, a declarat Ciprian Ciucu, precizând că obiectivul este redeschiderea acestei zone și reintegrarea ei în circuitul public.

Consiliul General al Municipiului București a aprobat încă din 2017 o hotărâre prin care solicita transferarea terenului către administrația locală, însă procedura nu a fost dusă la capăt.

Primăria Capitalei a retransmis acum documentația către Ministerul Afacerilor Externe și Secretariatul General al Guvernului, pentru reluarea discuțiilor privind schimbarea administratorului.

„Am retransmis hotărârea către minister și Secretariatul General al Guvernului. Doamna ministru mi-a spus că este deschisă acestui demers și avem discuții pentru a începe procesul de reîntregire a parcului”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Potrivit primarului general, intenția municipalității este ca întregul parc să fie administrat unitar, iar zona Clubului Diplomaților să fie inclusă din nou în spațiul accesibil bucureștenilor.

În paralel cu demersurile pentru preluarea terenului, Primăria Capitalei pregătește un plan de management și investiții pentru Parcul Herăstrău.

Proiectul este realizat împreună cu Fundația Comunitară București, AsoP București-Ilfov și Institutul Național al Patrimoniului.

Prima etapă presupune consolidarea malurilor lacului și reamenajarea peisagistică a aleilor din jurul apei. Lucrările pentru punerea în siguranță a malurilor au început în luna iunie 2026.

Intervențiile vor continua ulterior în zona istorică a parcului, cuprinsă între Piața Aviatorilor și Berăria H. Sectorul nordic urmează să fie modernizat în ultima etapă.

Planul include inventarierea vegetației din întregul parc, pentru identificarea arborilor care pot fi păstrați și a celor care trebuie înlocuiți.

Institutul Național al Patrimoniului va coordona lucrările care vizează aleile, mobilierul urban, Expo Flora, Teatrul de Vară și Grădina Japoneză.

Programul complet de regenerare și restaurare a Parcului Herăstrău este estimat să dureze aproximativ patru ani. Obiectivul municipalității este modernizarea spațiilor și îmbunătățirea modului în care este întreținut cel mai mare parc al Capitalei.