Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că, la nivel personal, regretă decizia de a candida pentru conducerea Bucureștiului și susține că i-ar fi fost mai bine dacă rămânea primar de sector. Edilul avertizează că va fi obligat să ia măsuri nepopulare pentru a evita intrarea orașului în incapacitate de plată și spune că aceste decizii îi pot reduce șansele de a obține un nou mandat.

Ciprian Ciucu afirmă că a preluat Primăria Capitalei într-un moment în care administrația și finanțele orașului se aflau într-o situație foarte dificilă.

El susține că, din perspectiva interesului public, își asumă mandatul, însă recunoaște că, pe plan personal, regretă candidatura.

Primarul general a spus că mandatul de la Capitală i-a adus inclusiv probleme pe care consideră că le-ar fi putut evita dacă ar fi rămas la conducerea unui sector.

„M-a pus dracu să candidez pe acești doi ani, am găsit orașul cum l-am găsit. La nivel personal, regret că am candidat. La nivel public, nu, îmi asum această misiune. Era bine să fiu primar de sector, la nivel personal. Poate nici nu aveam dosar penal”, a declarat Ciucu într-un interviu pentru cotidianul.ro.

Edilul afirmă că schimbarea produsă în 2025 a vizat în principal funcția de primar general, în timp ce structura administrativă a instituției a rămas aproape neschimbată.

„Am venit la o masă pusă. Singurul lucru care s-a schimbat în 2025 a fost primarul. Primăria a rămas acolo, cu cei doi viceprimari și alți oameni în funcție”, a spus acesta.

Ciprian Ciucu susține că este pus în situația de a adopta măsuri dificile pentru a evita agravarea problemelor financiare ale Bucureștiului. Primarul general consideră că aceste decizii îi pot afecta popularitatea și șansele de a câștiga un nou mandat.

„Eu sunt primarul care a tras lozul necâștigător și care trebuie să ia deciziile nepopulare”, a declarat acesta.

Potrivit edilului, una dintre variante ar fi ignorarea problemelor și contractarea unor noi împrumuturi, însă această abordare nu ar face decât să amâne criza.

Primarul afirmă că trebuie să aleagă între o strategie populistă și adoptarea unor măsuri care ar putea preveni intrarea Capitalei în incapacitate de plată.

„Am două opțiuni: să mă fac că nu văd, să inventez adversari, să adopt un discurs suveranist, să iau împrumuturi și să îngreunez situația care va exploda. Sau să iau deciziile nepopulare, indiferent de costul electoral, ca să nu intre în incapacitate de plată”, a afirmat edilul.

Ciucu susține că va prefera varianta măsurilor dificile, chiar dacă acestea îi vor produce pierderi electorale.

Primarul general afirmă că actualul model de funcționare a sistemului de termoficare din București nu poate fi susținut pe termen lung.

„Sistemul e proiectat să se ducă în gard. Are un design care îl duce clar către o implozie masivă”, a spus Ciucu.

El a amintit că, după preluarea modelului de funcționare al fostei RADET de către Termoenergetica, a rămas o datorie de aproximativ 5 miliarde de lei. Ciprian Ciucu avertizează că situația financiară a Capitalei s-ar putea agrava dacă Primăria pierde procesul cu Guvernul. Miza litigiului este de 3,5 miliarde de lei, sumă pe care municipalitatea ar putea fi obligată să o plătească.

„Dacă pierdem procesul cu Guvernul și trebuie să le dăm 3,5 miliarde de lei, intrăm în incapacitate de plată. Să vedem atunci câți se înghesuie să fie primari generali”, a declarat Ciprian Ciucu.