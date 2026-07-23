Motivarea instanței o plasează pe Denise Rifai printre suspectele din dosarul lui Ciprian Ciucu. Ce rol apare în document

Motivarea Tribunalului București prin care a fost menținut controlul judiciar al primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, aduce noi detalii despre ancheta DNA și menționează rolul atribuit jurnalistei Denise Rifai în dosar. Potrivit documentului, aceasta figurează ca suspectă, iar declarația sa este indicată de instanță printre probele analizate la menținerea măsurii preventive.

Judecătorul arată că există „suspiciunea rezonabilă” privind săvârșirea infracțiunii pentru care Ciprian Ciucu este cercetat, concluzie bazată pe interceptări, declarații de martori și suspecți, precum și alte înscrisuri aflate la dosar.

În motivare se arată că instanța a avut în vedere declarațiile a două suspecte din dosar, identificate în documentele cauzei ca Odeta Nestor și Denise Rifai.

Potrivit documentului, cele două au dat declarații în cadrul anchetei, iar acestea au fost analizate alături de celelalte probe administrate de procurorii DNA. Judecătorul precizează că inclusiv declarațiile obținute ulterior instituirii controlului judiciar susțin suspiciunea rezonabilă privind acuzațiile formulate împotriva edilului.

Motivarea prezintă succesiunea evenimentelor care, potrivit procurorilor, au precedat presupusa înțelegere privind sprijinirea campaniei electorale a lui Ciprian Ciucu.

Conform instanței, doi oameni de afaceri interesați de obținerea unui certificat de urbanism și a unei autorizații de construire pentru un proiect imobiliar din Sectorul 6 ar fi apelat mai întâi la Odeta Nestor, iar aceasta ar fi facilitat implicarea Denisei Rifai, cu care se afla în relații de prietenie.

Judecătorul face referire la interceptări din 29 octombrie 2025, potrivit cărora cele două suspecte ar fi discutat despre transmiterea către Ciprian Ciucu a disponibilității oamenilor de afaceri de a contribui la campania electorală, fie prin sume de bani, fie prin servicii de promovare.

Tot din interceptări rezultă că una dintre cele două femei intenționa să îl contacteze direct pe edil pentru stabilirea unei întâlniri informale. Instanța notează că discuțiile vizau variante concrete de sprijin electoral și că persoanele care purtau conversațiile nu urmau să suporte ele însele costurile acestui sprijin.

Declarația unei suspecte, analizată de Tribunal

Unul dintre elementele considerate relevante de instanță este declarația uneia dintre suspecte.

Potrivit motivării, aceasta a relatat că s-a întâlnit singură cu Ciprian Ciucu în biroul acestuia de la Primăria Sectorului 6 și i-ar fi transmis că doi oameni de afaceri sunt dispuși să contribuie la campania electorală, întrebându-l dacă preferă bani sau servicii media.

Conform aceleiași declarații, edilul ar fi acceptat propunerea după ce ar fi aflat că cei doi oameni de afaceri aveau două proiecte blocate la nivelul Primăriei Sectorului 6.

Tribunalul mai arată că interceptările surprind demersuri pentru obținerea unor sume importante de bani în numerar.

În motivare sunt menționate încercări de procurare a 15.000 de euro, ridicarea a 30.000 de euro prin intermediul unui angajat și retragerea a 100.000 de lei din conturi personale. Instanța reține că există suspiciunea că aceste sume urmau să fie folosite în mecanismul de remunerare convenit pentru acțiunile de promovare electorală.

Documentul mai arată că promovarea lui Ciprian Ciucu s-ar fi realizat inclusiv în baza unui contract, a cărui plată ar fi fost suportată de oamenii de afaceri implicați în dosar, potrivit declarației unei suspecte.

Motivarea instanței susține că discuțiile privind proiectul imobiliar ar fi continuat și după ce Ciprian Ciucu și-a preluat mandatul de primar general.

Judecătorul descrie mai multe întâlniri și convorbiri telefonice între persoanele implicate, precum și solicitări de sprijin privind deblocarea documentației administrative. În final, instanța notează că certificatul de urbanism a fost emis la 10 februarie 2026, iar autorizația de construire la 26 februarie 2026.

Pe baza probelor analizate, Tribunalul București a respins cererea formulată de Ciprian Ciucu pentru revocarea controlului judiciar.

Primarul general este cercetat de DNA pentru luare de mită, procurorii susținând că există suspiciunea rezonabilă că ar fi primit servicii de publicitate și consultanță electorală în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu privind autorizarea unui proiect imobiliar. Edilul a negar acuzațiile.