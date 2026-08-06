Dosarul Vanbet avansează cu noi audieri la DNA Iași. Printre persoanele chemate de procurori s-a aflat și Dan Marian, fost parlamentar și fost vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui. Acesta a declarat că a fost audiat în calitate de martor, deși numele său fusese menționat anterior în spațiul public printre persoanele care l-ar fi sprijinit pe omul de afaceri Fănel Bogos în demersurile privind schimbarea din funcție a directorului DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, arată Dezvăluirea.ro.

În aceeași zi, procurorii au decis și prelungirea măsurii controlului judiciar în cazul omului de afaceri Constantin Hanț.

Fostul senator a petrecut aproximativ trei ore la sediul DNA Iași, iar la ieșirea din instituție a afirmat că a oferit procurorilor toate informațiile pe care le cunoaște despre dosar.

„Eu sunt martor în acest dosar și în această calitate am adus la cunoștința organelor de cercetare penală toate aspectele de care eu am cunoștință”, a declarat Dan Marian, potrivit sursei.

Audierea a avut loc după ce numele fostului politician a fost menționat printre persoanele care l-ar fi sprijinit pe Fănel Bogos în demersurile pentru schimbarea din funcție a lui Mihai Ponea, directorul DSVSA Vaslui.

Tot miercuri, procurorii DNA au prelungit cu 30 de zile măsura controlului judiciar dispusă față de omul de afaceri Constantin Hanț.

Acesta s-a prezentat la sediul DNA Iași însoțit de avocatul Cristian Sîrbu, cunoscut pentru faptul că îl reprezintă pe Bogdan Peșchir, finanțatorul campaniei lui Călin Georgescu.

Potrivit anchetatorilor, Constantin Hanț este cercetat într-un dosar care vizează suspiciuni de trafic de influență și șantaj în legătură cu schimbarea din funcție a directorului DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, în interesul patronului companiei Vanbet, Fănel Bogoș.

Anchetatorii susțin că Hanț ar fi pretins și primit aproximativ 200.000 de lei, sumă care ar fi fost mascată printr-un contract de consultanță. În schimb, acesta ar fi promis că își va folosi influența și relațiile pentru a contribui la înlocuirea lui Mihai Ponea din funcția de director al DSVSA Vaslui.