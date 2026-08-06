Se schimbă traficul din jurul Capitalei. Anunțul făcut în timpul nopții

Lucrările la Autostrada Bucureștiului (A0) au ajuns într-o nouă etapă, după ce a fost montată ultima grindă din beton necesară pentru podurile și pasajele aferente celor 102 kilometri ai inelului de centură la nivel de autostradă. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu.

Potrivit oficialului, ultima grindă din cele aproximativ 5.000 utilizate în cadrul proiectului a fost montată pe deschiderea centrală a pasajului peste DN7, aferent Lotului 1 al sectorului de nord al Autostrăzii Bucureștiului.

„În această noapte încheiem o etapă importantă pentru Autostrada Bucureştiului - A0. Este montată ultima grindă din beton din cele aproximativ 5.000 care au fost necesare pentru podurile şi pasajele aferente celor 102 kilometri ai inelului de centură la nivel de autostradă”, a transmis Ionel Scrioșteanu într-o postare publicată pe Facebook.

Pe pasajul peste DN7 au fost montate în total 232 de grinzi, iar pe întreg Lotul 1 al sectorului nordic au fost utilizate 581 de grinzi.

Secretarul de stat a prezentat și situația lucrărilor pe sectorul sudic al Autostrăzii Bucureștiului.

Potrivit acestuia, pe Lotul 1 au fost montate 649 de grinzi, pe Lotul 2 alte 811, iar pe Lotul 3 încă 1.050, ceea ce înseamnă un total de 2.509 grinzi pe cei 50 de kilometri ai sectorului sudic.

Pentru sectorul nordic, cu o lungime de 52 de kilometri, oficialul a precizat că numărul grinzilor este cel puțin similar, aici fiind construit și cel mai lung pod al autostrăzii, cu o lungime de 1,3 kilometri, peste lacul Cernica.

În total, pe întreaga Autostradă Bucureștiului au fost montate aproximativ 5.000 de grinzi pentru construcția celor 67 de poduri și pasaje.

Secretarul de stat a amintit că, în 2020, lucrările la Autostrada Bucureștiului nu erau începute și a susținut că finalizarea inelului de autostradă era privită cu scepticism.

„În 2020 nu aveam nici măcar un șantier pe A0, iar atunci când am spus prima dată că vreau să construim tot inelul de autostradă în următorii ani, mulți spuneau că nici măcar nu o să începem, iar majoritatea spuneau că nu o să finalizăm nici în următorii 20-30 de ani. Totuși, mai avem puțin și finalizăm acest obiectiv foarte important, iar Capitala țării va avea inel complet la nivel de autostradă”, a declarat Ionel Scrioșteanu.