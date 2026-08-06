Deputatul PSD Mihai Fifor i-a transmis lui Ilie Bolojan, premier interimar, să țină lumina stinsă la Palatul Victoria. Fostul ministru al Apărării a explicat și de ce, după adoptarea mai multor proiecte de lege în Parlament.

În mesajul său, Mihai Fifor susține că deciziile importante trebuie luate în Parlament, prin dezbatere și vot:

„Ei, nea Ilie, a durut? A fost chiar așa de greu la Parlament? Te-a trăznit când ai trecut pragul? Când ai auzit dezbateri, dialog, decizii luate după ore întregi de comisii și de lucru parlamentar ai simțit că te sufoci? Că faci atac de panică?

Ți-am arătat, Ilie, cum trebuie să meargă lucrurile într-o țară democratică. Într-o țară europeană. Într-o țară membră NATO. Cum se iau deciziile esențiale pentru țară: prin consultare în Parlament. Prin dezbatere. Prin vot.

Da, ne-am contrazis în comisii și în plen. Da, nu avem cu toții aceleași opinii. Asta înseamnă democrație. Dar măcar n-am stat încremeniți în bănci doar ca să-ți privim chipul încruntat în timp ce îți asumai răspunderea și călcai în picioare Parlamentul și tot ce înseamnă democrație în România.”

Deputatul PSD afirmă că Parlamentul a reușit, în două săptămâni, să adopte măsuri pe care le consideră importante pentru România.

„Ți-am arătat, nea Ilie, ce poate face Parlamentul în doar două săptămâni. Am spart blocada pe care ai impus-o și am făcut ceea ce trebuia făcut pentru această țară, într-unul dintre cele mai grele momente ale sale. Am început să reparăm, măcar parțial, efectele crizelor pe care le-ai agravat prin încăpățânarea ta de a ține România pe loc și prin obsesia de a conduce singur.

Nu mă aștept să fi înțeles mare lucru. E peste puterea ta să accepți că într-o democrație deciziile se iau prin dezbatere și vot, nu prin ordine, asumări de răspundere, abuz de putere și decizii la limita legii. Singura ta obsesie a fost și este controlul absolut.

Ai transformat, Ilie, Palatul Victoria într-un simbol al confruntării cu propriii cetățeni. Ai ținut și ții o țară întreagă captivă.”

În continuarea mesajului, Mihai Fifor a făcut referire la proiectele adoptate în Parlament și la jaloanele din PNRR.

„Știu că ziua de ieri nu ți-a fost ușoară. În două săptămâni am reușit să îndreptăm măcar o parte dintre nenorocirile lăsate în urmă de tine și să le dăm peste degete celor care au făcut bani din suferința românilor. Chiar dacă este deja târziu.

Am trecut Legea integrității și am făcut dreptate. Am trecut Strategia Națională pentru Biodiversitate, corectată în interesul României. Am trecut Legea decarbonizării, cu amendamente care redau României șansa de a traversa o perioadă de criză energetică fără a-și distruge propriile capacități de producție. Toate sunt jaloane din PNRR.

Știm, vă pregătiți să le contestați. Pentru Fritz zis «800 de milioane de euro». Pentru toți cei mufați la banul public. Nu pentru România.

Noi ți-am arătat ce înseamnă să vrei să faci ceva pentru țară. Și am salvat cât s-a mai putut.

Tu? Tu ai ratat deja aproape tot ce se putea rata în PNRR. Un eșec monumental, care înseamnă sute de milioane de euro pierdute de România. Un eșec care poartă o singură semnătură: a ta.”

La finalul mesajului, deputatul PSD i-a transmis premierului interimar că ar trebui „să țină lumina stinsă” la Palatul Victoria.

„În ceea ce te privește, poți să rămâi cât vrei în iluzia puterii. Cu sau fără aer condiționat, la Palatul Victoria miroase deja. Iar sfârșitul este același. Inevitabil. Rușinos.

Și da, poate e mai bine să ții lumina stinsă. Nu pentru economie. Ci pentru că poate, într-o clipă de rătăcire, vei avea curajul să te privești într-o oglindă. Și te vei speria de ceea ce vezi.

Nu fugi, Ilie! Ești tu. Tu, omul care a nenorocit o țară întreagă în ultimul an. Tu, omul care n-ar fi trebuit niciodată să conducă ceva. Cu atât mai puțin România”, a transmis Mihai Fifor.