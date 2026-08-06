Șah mat pentru antreprenori! Cum ne execută băncile pe bandă rulantă în timp ce ANCPI ține piața blocată

Vă spun o informație foarte importantă, o realitate pe care autoritățile încearcă să o bage sub preș: de mai bine de două săptămâni, nimeni nu mai poate să vândă și să cumpere nimic în România!

Site-ul ANCPI este complet blocat, iar din punctul meu de vedere, acest blocaj este făcut intenționat. Nu este o simplă defecțiune tehnică, este un atac direct la adresa mediului de afaceri.

O să fiu acuzat că văd o conspirație, acolo unde este doar incompetență. Dar acesta este un șah-mat absolut pentru investitori și antreprenori.

Sistemul a creat o capcană perfectă. Sute de firme, sute de antreprenori care au luat credite și au girat la bănci cu garanții imobiliare sunt acum legați de mâini și de picioare. Când afacerea scârțâie sau vine scadența, omul de afaceri vrea să vândă un activ ca să-și poată plăti ce are de plătit.

Dar ce să vezi? Nu mai poți să vinzi nimic! Nu poți scoate un extras de carte funciară, nu poți intabula, nu poți face nicio tranzacție. Iar băncile nu te așteaptă. Băncile execută și pun sechestre pe bandă rulantă. Antreprenorii sunt trimiși direct în faliment pentru că statul le-a tăiat, intenționat sau nu, singura cale de a face rost de lichidități.

Ca să înțelegeți proporțiile acestui blocaj, uitați-vă pe cifre. Nu vorbim de două-trei case blocate, vorbim de o economie pusă pe butuci:

Peste 5.000 de tranzacții blocate: Oameni care nu își pot lua casele, dezvoltatori care nu pot încasa banii. Peste 437 de milioane de euro. Aceasta este valoarea creditelor ipotecare ținute în aer. 1 miliard de euro. Valoarea totală a tranzacțiilor rezidențiale paralizate în ultimele trei săptămâni. 1.500 de dosare amânate în fiecare săptămână. Săptămână de săptămână, zeci de milioane de euro se evaporează din circuitul economic.

Situația nu lovește doar în firmele executate de bănci. Lovește în omul care a strâns bani de un avans și acum îi expiră perioada de pre-aprobare a creditului cu dobândă preferențială. Lovește în cei care trebuiau să prindă locuințe cu TVA de 9% până la sfârșitul lunii iulie și acum riscă să plătească zeci de mii de euro în plus din cauza unui sistem picat.

Cad antecontractele, expiră promisiunile de vânzare, cumpărătorii și vânzătorii renunță la tranzacții din cauza stresului și a incertitudinii.

Nimeni nu oferă soluții, nimeni nu suspendă executările silite pe perioada acestui „atac cibernetic”. În ritmul acesta, cu tranzacțiile scăzute deja cu 9% la nivel național în prima jumătate a anului, acest blocaj de la ANCPI este lovitura de grație. Este distrugerea intenționată a pieței și falimentarea forțată a celor care mai mișcă ceva în țara asta!