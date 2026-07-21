Blocajul provocat de cel mai recent atac cibernetic lansat asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) afectează o piață rezidențială aflată în revenire și riscă să genereze efecte în lanț asupra întregii economii, spun reprezentanții Crosspoint Real Estate. În lipsa extraselor de carte funciară și a intabulărilor, numeroase tranzacții imobiliare nu mai pot fi finalizate, iar cumpărătorii și dezvoltatorii se confruntă cu întârzieri și incertitudini, atrag atenția cei din sector.

Cei din domeni susțin că situația este cu atât mai sensibilă cu cât blocajul apare cu puțin timp înainte de modificarea cotei de TVA aplicabile anumitor locuințe noi, programată pentru 1 august.

Conform datelor ANCPI centralizate de Crosspoint Real Estate, asociatul internațional al Savills în România, piața rezidențială începuse să își revină după un început de an dificil.

Dacă în primele trei luni ale anului tranzacțiile cu apartamente au scăzut cu 16,6% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, lunile aprilie, mai și iunie au adus trei creșteri consecutive, de 2,2%, aproape 16% și, respectiv, peste 26% față de anul trecut.

Evoluția pozitivă este însă pusă sub semnul întrebării după atacul cibernetic care a scos din funcțiune sistemele ANCPI.

La o săptămână de la incident, extrasele de carte funciară și intabulările rămân indisponibile, iar fără aceste documente nicio tranzacție imobiliară nu poate fi finalizată.

În plus, blocajul intervine chiar înainte de 1 august, dată de la care TVA pentru anumite locuințe noi va crește de la 9% la 21%. Pentru unele proprietăți, diferența de cost poate ajunge până la 14.000 de euro.

„Impactul crizei ANCPI depășește deja componenta fiscală legată de TVA. Orice document care depinde de extrase de carte funciară sau de intabulare este blocat. Întârzierile se propagă mai departe către documentațiile de autorizare și către tot lanțul tranzacției, nu doar către semnarea actului de vânzare”, declară Oana Popescu, Head of Residential, Crosspoint Real Estate.

Reprezentanții companiei avertizează că prelungirea blocajului îi poate determina pe mulți cumpărători să renunțe la achizițiile pe care le aveau în plan.

„Dacă blocajul se prelungește la peste două săptămâni, riscul crește semnificativ. Cumpărătorii încep să aibă îndoieli, verifică alte oferte, se întreabă dacă au ales prețul corect. Sunt reacții emoționale și ele pot duce la anularea unor tranzacții care altfel s-ar fi încheiat”, a adăugat Oana Popescu.

Pentru cumpărătorii care au semnat deja antecontracte, situația generează dificultăți suplimentare. Contractele pot intra sub incidența forței majore și necesită acte adiționale, iar fluctuațiile cursului valutar pot crește costurile finale ale achiziției.

Specialiștii spun că efectele nu se limitează la piața rezidențială, ci se pot extinde asupra altor sectoare economice.

„Dincolo de piața rezidențială, efectul este mai larg. Când tranzacțiile imobiliare se blochează, banii care ar fi trebuit investiți acolo nu se mai duc automat în altă parte a economiei. E un ciclu întrerupt, cu impact indirect și asupra consumului”, mai spune Oana Popescu.

Potrivit Crosspoint Real Estate, menținerea blocajului pentru o perioadă îndelungată riscă să încetinească activitatea din întregul lanț al pieței imobiliare, de la autorizări și finanțări până la finalizarea tranzacțiilor și investițiile conexe.