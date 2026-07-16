Un atac cibernetic de amploare asupra Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a blocat emiterea extraselor de carte funciară, documente indispensabile pentru încheierea tranzacțiilor imobiliare. În lipsa acestora, vânzările de terenuri și locuințe nu pot fi finalizate, iar unii cumpărători riscă să piardă facilitatea privind TVA-ul redus de 9%.

Problema îi afectează în special pe cei care au semnat precontracte pentru achiziția unei locuințe noi și trebuie să încheie tranzacția înainte de schimbarea regimului fiscal.

ANCPI a anunțat că, începând din 14 iulie, toate sistemele informatice administrate de instituție, inclusiv aplicația e-Terra și serviciile de e-mail, au devenit nefuncționale în urma unui atac cibernetic, descris drept cel mai grav incident tehnic din istoria instituției.

Potrivit instituției, aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra nu va fi disponibilă cel puțin până la sfârșitul săptămânii, în timp ce echipe tehnice și mai multe instituții ale statului lucrează pentru remedierea situației.

ANCPI a precizat că, în acest moment, nu există indicii că datele stocate de instituție ar fi fost compromise.

Blocarea sistemului înseamnă că nu mai pot fi emise extrasele de carte funciară necesare autentificării contractelor de vânzare-cumpărare.

Fără aceste documente, notarii nu pot finaliza tranzacțiile cu terenuri, apartamente sau case, ceea ce duce la amânarea semnării contractelor.

Situația este cu atât mai delicată pentru persoanele care beneficiază de regimul tranzitoriu privind TVA-ul redus de 9% la achiziția unei locuințe noi.

Dacă tranzacțiile nu vor putea fi încheiate până la 1 august, cumpărătorii aflați în această situație ar putea pierde cota redusă de TVA și vor fi nevoiți să achite taxa în cuantumul prevăzut de noile reguli fiscale, ceea ce poate însemna costuri suplimentare de ordinul miilor de euro.

Facilitatea se aplică locuințelor noi cu o suprafață de cel mult 120 de metri pătrați și o valoare de până la 600.000 de lei, în cazul în care precontractele au fost încheiate până la termenul prevăzut de lege și au fost respectate condițiile impuse de regimul tranzitoriu.

Reprezentanții ANCPI au anunțat că aplicația e-Terra și celelalte sisteme informatice ale instituției rămân indisponibile până la finalul săptămânii, perioada estimată pentru remedierea incidentului.

Instituția a precizat că atacul cibernetic este investigat de specialiști, iar activitatea va fi reluată imediat ce sistemele vor putea funcționa în condiții de siguranță.