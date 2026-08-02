Taxa pentru succesiune va fi eliminată în anumite cazuri. Moștenitorii al căror termen de doi ani pentru finalizarea succesiunii expiră între 14 iulie și 30 septembrie 2026 vor putea beneficia în continuare de scutirea de la plata impozitului de 1%, dacă încheie procedura până la 30 septembrie. Măsura a fost adoptată vineri de Camera Deputaților, după blocarea sistemelor informatice ale ANCPI în urma atacului cibernetic.

Astfel, impozitul de 1% din valoarea masei succesorale nu va fi datorat dacă procedura este dezbătută și finalizată până la 30 septembrie 2026 inclusiv. Legea a trecut anterior și de Senat, dar trebuie promulgată de Președinție și publicată în Monitorul Oficial înainte de a intra în vigoare.

Legislația actuală prevede că transmiterea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia prin moștenire nu este impozitată dacă succesiunea este dezbătută și finalizată în cel mult doi ani de la data decesului autorului succesiunii.

În cazul în care procedura nu este încheiată în acest interval, moștenitorii trebuie să achite o taxă pentru succesiune, respectiv un impozit de 1%, calculat la valoarea masei succesorale. Blocarea sistemelor informatice ale ANCPI a împiedicat însă instrumentarea și încheierea unor acte juridice necesare finalizării succesiunilor. Atacul cibernetic a afectat sistemele agenției începând cu 14 iulie 2026. Inițiatorii modificării au arătat că persoanele afectate ar fi putut depăși termenul legal din motive care nu depind de ele și ar fi ajuns astfel să plătească impozitul.

„Întrucât, ca urmare a atacului cibernetic care a scos din funcțiune, începând cu data de 14 iulie 2026, sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), nu s-au putut instrumenta și încheia acte juridice având ca obiect transmisiunea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moștenire, situație care poate conduce la depășirea termenului de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii și la obligația de plată a impozitului de 1% calculat la valoarea masei succesorale, se impune introducerea unor dispoziții derogatorii potrivit cărora, persoanele aflate în astfel de situații să poată beneficia de scutirea de impozit potrivit legii. Astfel, ținând cont și de sesizările UNNPR în legătură cu aceeași problematică, se propune ca pentru transmisiunea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moștenire, să nu se datoreze impozit pentru succesiunile dezbătute și finalizate până la data de 30 septembrie 2026 inclusiv, în situația în care termenul de doi ani de la data decesului autorului succesiunii se împlinește în perioada 14iulie - 30 septembrie 2026”, arată senatorii care au propus modificarea.

Guvernul a anunțat că infrastructura informatică afectată de atac a fost reconstruită, iar aplicația e-Terra a fost mutată în Cloudul Guvernamental. Sistemul nu este încă disponibil utilizatorilor, deoarece urmează să treacă prin mai multe teste de securitate, funcționalitate și performanță.

„Reconstrucția infrastructurii informatice și migrarea aplicației e-Terra în Cloudul Guvernamental au fost finalizate. Aplicația a fost instalată și configurată în noua infrastructură centralizată, urmând să fie supusă unui proces riguros de testare înainte de repunerea acesteia în funcțiune pentru utilizatori. În prezent se desfășoară etapa finală de validare”, anunță Executivul într-un comunicat.

Verificările sunt efectuate independent de specialiști ai Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Cyberint.

Potrivit Guvernului, testele trebuie să confirme funcționarea sistemelor și să identifice eventualele vulnerabilități sau probleme care ar putea afecta securitatea, stabilitatea ori disponibilitatea serviciilor.

Atacul cibernetic de la ANCPI a determinat Parlamentul să adopte și o modificare privind cumpărătorii de locuințe care beneficiază de cota redusă de TVA.

Termenul până la care pot fi finalizate achizițiile cu TVA de 9% a fost prelungit de la 31 iulie până la 30 septembrie 2026 inclusiv, pentru cumpărătorii care au încheiat promisiuni de vânzare-cumpărare până la 31 iulie 2025.

Măsura a fost adoptată de Parlament prin votul final al deputaților.

Persoanele care vor finaliza achiziția unei locuințe în intervalul dintre 1 august și data intrării în vigoare a noii legi vor putea solicita restituirea diferenței dintre cota standard de TVA și cea redusă.