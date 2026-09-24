FBI, ținta unui posibil atac cibernetic. Hackerii susțin că au date despre mii de agenți

FBI investighează o posibilă compromitere a platformei sale de recrutare, după ce gruparea de infractori cibernetici ShinyHunters a susținut că a obținut informații sensibile despre angajați și persoane care au candidat pentru posturi în cadrul Biroului. Site-ul FBIJobs.gov a rămas indisponibil miercuri, în timp ce anchetatorii încearcă să stabilească modul în care ar fi fost accesate sistemele, relatează The Washington Post.

ShinyHunters a publicat marți un mesaj online în care susține că a pătruns în portalul FBI destinat recrutării și că a obținut un volum mare de date. Gruparea afirmă că informațiile ar viza „aproape TOŢI agenţii FBI, precum şi despre persoanele care au depus o cerere de angajare la FBI”.

FBI nu a confirmat amploarea datelor despre care hackerii susțin că au fost obținute și investighează în continuare incidentul. Site-ul destinat locurilor de muncă din cadrul Biroului Federal de Investigații a rămas offline miercuri după-amiază.

FBI a anunțat că este „la curent” cu informațiile referitoare la presupusul atac, însă originea breșei nu fusese încă stabilită. Biroul verifică dacă hackerii au reușit să compromită un sistem aparținând unui furnizor extern folosit pentru administrarea platformei de recrutare sau dacă accesul s-a făcut direct prin infrastructura FBI.

„Investigăm activ şi cu determinare această chestiune şi colaborăm îndeaproape cu furnizorii terţi care susţin site-ul FBIJobs.gov pentru a reduce orice risc”, a declarat Biroul.

Oficialii FBI au transmis marți agenților o informare privind afirmațiile referitoare la presupusa breșă de securitate. Personalului i s-a recomandat să ia măsuri pentru protejarea informațiilor personale, potrivit unor persoane familiarizate cu mesajul, care au vorbit sub protecția anonimatului.

Incidentul a fost semnalat inițial de publicația 404 Media.

În cazul în care afirmațiile ShinyHunters se confirmă, datele expuse ar putea viza o parte din personalul FBI, care numără aproximativ 37.000 de persoane. Printre informațiile despre care există temeri că ar fi putut fi accesate se numără adrese de domiciliu, numere de telefon și date de naștere.

Datele personale ale angajaților ar putea ajunge astfel la servicii străine de informații sau la organizații criminale, dacă informațiile prezentate de gruparea de hackeri se confirmă.

Pentru a susține afirmația privind accesarea sistemului, ShinyHunters ar fi furnizat publicației 404 Media un eșantion din informațiile despre care spune că au fost obținute. Datele ar viza aproximativ 5.000 de angajați FBI și ar conține informații de identificare personală.

Publicația a anunțat că a verificat o parte dintre acestea prin compararea lor cu baze de date publice și cu informații apărute în scurgeri de date anterioare. Unele dintre date ar fi corespuns informațiilor referitoare la agenți FBI cunoscuți.

FBI nu a confirmat însă că toate informațiile prezentate de grupare provin din sistemele sale și continuă să investigheze punctul prin care s-ar fi produs compromiterea. ShinyHunters a legat presupusul atac de un avertisment public emis anterior de FBI. În mesajul postat marți și adresat directorului FBI, Kash Patel, precum și conducerii diviziei cibernetice, gruparea a susținut că incidentul reprezintă o reacție la un aviz publicat de Birou în luna mai.

FBI identifica atunci ShinyHunters drept o amenințare și acuza gruparea că vizează „companii majore din domeniile tehnologiei, finanţelor şi comerţului cu amănuntul, furând adesea milioane de înregistrări ale clienţilor deodată”.

Avertismentul fusese publicat după ce FBI stabilise că organizația se afla în spatele unui atac asupra sistemului de învățământ online Canvas, incident care a întrerupt temporar serviciul pentru mii de școli și universități din Statele Unite.

„Actorii care reprezintă o ameninţare îşi folosesc adesea pretenţiile reale sau exagerate de acces la informaţii sensibile sau personale pentru a solicita plăţi de la victime”, se menţiona în aviz.

ShinyHunters afirmă că presupusul atac asupra FBI nu ar fi avut ca obiectiv obținerea unor bani. În mesajul publicat marți, gruparea a făcut referire la avertismentul emis anterior de Birou.

„Am fost grav jigniţi”, se menţiona în mesaj.

Gruparea a anunțat că acordă o săptămână pentru modificarea sau retragerea avertismentului publicat în luna mai. ShinyHunters nu a indicat însă ce intenționează să facă în cazul în care FBI nu acceptă solicitarea.

În acest moment, ancheta privind presupusa breșă continuă, iar Biroul încearcă să determine atât punctul prin care ar fi fost obținut accesul, cât și amploarea eventualei compromiteri a datelor.