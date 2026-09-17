Tot „pe repede înainte” prezint un al treilea document din lotul de note și rapoarte CIA desecretizate pe 11 septembrie 2026, comemorând 25 de ani de la atentatele de la World Trade Center și Pentagon.

De data asta e vorba de un briefing zilnic primit de președinți în fiecare dimineață, președintele în cauză fiind proaspăt instalatul la Casa Albă George W. Bush. Vă reamintesc faptul că primele două trădau faptul că au existat informații că Osama Bin Laden pregătea atentate pe teritoriul SUA încă din timpul mandatului lui Bill Clinton. Documentele au avut impact și fostul președinte democrat a fost silit să aibă pe 12 septembrie 2026 o reacție de tip Qui s'excuse, s'accuse.

Raportul pe care îl publicăm azi, tot o premieră pentru presa de la noi prin redarea integrală ”vorbește” de la sine: Au știut și de aceea FBI a declanșat nu mai puțin de 70 de investigații! Pur și simplu nu ghicit unde să caute. O ”ghicitoare” care a costat peste 3.000 de vieți.

(raport din 8 iunie 2001)

Rapoarte clandestine, ale unor guverne străine și din presă indică faptul că, începând din 1997, Bin Laden a dorit să desfășoare atacuri teroriste în SUA. În interviuri acordate televiziunilor americane în 1997 și 1998, Bin Laden a sugerat că adepții săi vor urma exemplul lui Ramzi Yousef, autorul atentatului de la World Trade Center, și vor „aduce lupta în America”.

După atacurile americane cu rachete asupra bazei sale din Afganistan, în 1998, Bin Laden le-a spus adepților că dorește să riposteze la Washington, potrivit unui serviciu (CENZURAT).

În aceeași perioadă, un agent al Jihadului Islamic Egiptean (EIJ) a declarat unui serviciu (CENZURAT) că Bin Laden intenționa să profite de accesul agentului în SUA pentru a desfășura un atac terorist.

Este posibil ca planurile elaborate în Canada în 1999, pentru perioada trecerii în noul mileniu, să fi făcut parte din prima tentativă serioasă a lui Bin Laden de a desfășura un atac terorist în SUA. Ahmed Ressam, condamnat pentru participarea la complot, a declarat FBI-ului că el însuși a conceput ideea atacării Aeroportului Internațional Los Angeles, dar că Abu Zubaydah, locotenent al lui Bin Laden, l-a încurajat și a contribuit la facilitarea operațiunii. Ressam a mai spus că, în 1998, Abu Zubaydah își planifica propriul atac în SUA.

Deși Bin Laden nu a reușit, atacurile sale din 1998 împotriva ambasadelor SUA din Kenya și Tanzania demonstrează că pregătește operațiunile cu ani înainte și că nu este descurajat de eșecuri. Asociați ai lui Bin Laden au supravegheat ambasadele noastre din Nairobi și Dar es Salaam încă din 1993, iar unii membri ai celulei din Nairobi care planifica atentatele au fost arestați și deportați în 1997.

Membri al-Qa'ida — inclusiv unii care sunt cetățeni americani — au locuit în SUA sau au călătorit acolo timp de ani de zile, iar gruparea pare să mențină o structură de sprijin care ar putea facilita atacuri. Doi membri al-Qa'ida găsiți vinovați în complotul pentru bombardarea ambasadelor noastre din Africa de Est erau cetățeni americani, iar un membru de rang înalt al EIJ a locuit în California la mijlocul anilor 1990.

Nu am reușit să confirmăm unele dintre relatările mai senzaționale privind amenințările, cum ar fi cea provenită de la un serviciu (CENZURAT) în 1998, potrivit căreia Bin Laden dorea să deturneze o aeronavă americană pentru a obține eliberarea „Șeicului orb” 'Umar 'Abd al-Rahman și a altor extremiști deținuți de SUA.