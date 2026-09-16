Rezultatul autopsiei în cazul generalului Dorin Ioniță. Câte gloanțe a tras!

Ancheta care vizează împrejurările în care a decedat generalul în rezervă din MApN Dorin Ioniță continuă pentru a fi elucidate toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Conform informațiilor EVZ, în urma necropsiei, medicii legiști au stabilit că a existat o singură plagă prin împușcare care ar proveni de la un glonț tras din arma generalului. Traiectoria glonțului la nivelul capului, în zona tâmplei, a fost de la dreapta la stânga. Mai mult, pe corpul generalului nu a fost identificată nicio leziune care să fi provenit de la un act de agresiune asupra sa.

Rezultatul de la Toxicologie va fi dat peste minimum două săptămâni și abia atunci se va cunoaște cu exactitate dacă generalul consumase alcool sau substanțe care să îi fi afectat parțial discernământul.

În ce privește arma, EVZ a aflat că generalul a tras o singură dată, fiind un singur glonț folosit pentru suicid, dar arma mai avea încă unul pe țeavă, iar în încărcător mai avea alte câteva gloanțe. Pistolul, de calibrul 9,9, va fi expertizată pentru a se stabili cu exactitate dacă arma fusese folosită recent.

General-locotenent în rezervă Dorin Ioniță, fost comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite, a fost ofițer de carieră și a ales să recurgă, cel mai plauzibil, la acest gest în urma ordinului de protecție dat de poliție, după ce aceasta și-a agresat amanta. Femeia cu care generalul avea o relație extraconjugală de câțiva ani, Alice, maior în MApN, a apelat la 112 după ce a fost bătută de el în urma unei altercații care a avut loc în blocul în care locuiește.

După agresiune, generalul Ioniță s-a dus acasă și, după ora 1.00 din noapte, soția lui a sunat speriată la 112 să anunțe că soțul ei a plecat cu arma la el. Poliția a descoperit, la casa de vacanță din Păulești, în garaj, trupul neînsuflețit al generalului și pistolul cu care acesta a recurs la ultimul gest.

Generalul Dorin Ioniță a fost înmormântat, ieri, fără onoruri militare, la cimitirul Orășenesc Voluntari. La ceremonia de înmormântare a participat și fostul său șef, coleg de liceu și prieten bun, generalul Nicolae Ciucă.