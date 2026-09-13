Ce trebuie să stabilească ancheta ca să știm dacă generalul Dorin Ioniță s-a sinucis din dragoste

Moartea generalului-locotenent în rezervă Dorin Ioniță ridică numeroase întrebări, după o noapte în care un conflict cu amanta a fost urmat de intervenția Poliției, de plecarea ofițerului de la domiciliu cu arma și, câteva ore mai târziu, de descoperirea trupului său în garajul casei de vacanță din județul Prahova.

Primele informații indică ipoteza unei sinucideri, însă anchetatorii sunt cei care trebuie să stabilească exact cum s-a produs moartea. Mai ales că, înainte de tragedie, în viața generalului avusese loc un episod tensionat în care era implicată o femeie cu care, potrivit informaților apărute, acesta ar fi avut o relație.

Întrebarea este dacă între acel conflict și moartea generalului există o legătură. Iar răspunsul nu poate fi dat înainte ca ancheta să stabilească toate împrejurările.

Investigațiile procurorului și polițiștilor vor fi de durată, de aceea nu se știe încă dacă generalul Dorin Ioniță va avea parte de onoruri militare, dată fiind conjunctura de la acest moment. Decizia poate fi și în raportul medicilor legiști.

Ce s-a întâmplat în noaptea tragediei

Totul a început în seara zilei de 10 septembrie, când polițiștii din Voluntari au fost sesizați la ora 20.00, prin 112, de o femeie în vârstă de 46 de ani. Aceasta a reclamat că fusese agresată fizic de un bărbat cu care avea o relație.

Polițiștii au răspuns sesizării și au făcut evaluarea riscului. Potrivit informațiilor oficiale, rezultatul a indicat existența unui risc iminent, motiv pentru care a fost emis un ordin de protecție provizoriu, valabil cinci zile.

Nu există informare oficială dacă generalul Ioniță a fost audiat de polițiști. Știm doar că bărbatului în vârstă de 61 de ani i s-a interzis să se apropie de femeie la mai puțin de 200 de metri.

Ulterior, situația a căpătat o turnură dramatică.

În jurul orei 1:24, Poliția a fost sesizată din nou. De această dată, apelul la 112 a venit de la o femeie de 60 de ani, soția generalului Ioniță, care a anunțat că soțul său, deținător legal de armă, plecase de la domiciliu având asupra sa un pistol.

Polițiștii au început căutările pentru identificarea și localizarea bărbatului.

În dimineața zilei de 11 septembrie, acesta a fost găsit decedat în garajul unui imobil din comuna Păulești, județul Prahova. Casa de vacanță, aflată în renovare, a familiei generalului. Lângă trupul său a fost găsită arma, un pistol Glok, care îi aparținea.

Bărbatul împușcat era generalul-locotenent în rezervă Dorin Ioniță.

Faptul că arma a fost găsită în apropierea trupului și că primele date legate de scandal indică ipoteza sinuciderii nu înseamnă însă că toate întrebările au primit deja un răspuns. Ancheta trebuie să stabilească exact împrejurările morții, pe bază de probe și expertize.

Generalul Dorin Ioniță, o carieră de aproape patru decenii în Armata Română

Dorin Ioniță a avut o carieră militară de aproape patru decenii și a ocupat unele dintre cele mai importante funcții de comandă din Armata Română.

Între septembrie 2017 și iulie 2023, a condus Comandamentul Forțelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu”, una dintre structurile importante ale Armatei Române.

În timpul carierei, generalul a participat și la misiuni internaționale. A fost observator militar în Republica Democratică Congo, în cadrul misiunii ONU MONUSCO, și a avut responsabilități în legătură cu militarii români aflați în teatrele de operații.

De aceea, deținerea unei averi imobiliare nu are relevanța unor acte de corupție pentru că ofițerul a primit sume importane de la ONU pentru misiunile îndeplinite. La acestea se adaugă salariile de la Armată care nu au fost mici având în vedere funcțiile deținute.

În decembrie 2019, în perioada în care se afla la conducerea Comandamentului Forțelor Întrunite, Dorin Ioniță a coordonat Parada Militară Națională organizată la București de Ziua Națională a României.

La 31 iulie 2023, a trecut în rezervă cu gradul de general-locotenent. Avea 58 de ani.

Nu a stat prea mult pe bară ca pensionar. Fostul șef al Comandamentului Forțelor Întrunite a devenit consilier în cadrul Grampet Defence. Aceasta este o companie controlată de omul de afaceri Gruia Stoica.

Categoric, contractul de angajare a fost semnat pe un salariu de mii de euro. Dan Andronic a aflat mai multe informații despre aceasta și a publicat ieri aici.

O carieră militară solidă, încheiată cu trecerea în rezervă, avea să fie urmată, trei ani mai târziu, de o tragedie ale cărei cauze sunt încă de stabilit.

Cine este femeia care ar fi avut o relație cu generalul

Femeia care a sesizat Poliția în seara de 10 septembrie are 46 de ani și este, la rândul ei, cadru militar.

Potrivit informațiilor apărute, este vorba despre maiorul Alice-Claudia Mandeș. Numele ei este legat de structuri importante ale Armatei Române, inclusiv de Comandamentul Forțelor Întrunite, pe care Dorin Ioniță l-a condus timp de șase ani.

Informațiile privind relația dintre cei doi au apărut în presă după tragedie. Femeia reclamase la Poliție agresiunea și vorbise despre relație, iar polițiștii au emis ulterior ordinul de protecție provizoriu.

Ce trebuie să stabilească ancheta

Moartea generalului ridică, în primul rând, o întrebare fundamentală: a fost într-adevăr vorba despre o sinucidere?

Pentru a răspunde, anchetatorii trebuie să stabilească împrejurările exacte în care a murit Dorin Ioniță.

Cercetarea criminalistică a locului unde a fost găsit împușcat generalul va scoate multe la iveală:

*poziția trupului e importantă.

*expertiza care va stabili dacă s-a tras cu acel pistol și dacă pe trăgaci a apăsat generalul.

*necropsia va fi prima etapă care va contura fie ipoteza sinuciderii, fie ipoteza crimei. Rezultatele necropsiei sunt elemente esențiale pentru stabilirea modului în care s-a produs moartea. În funcție de verdictul legiștilor, se va decide și dacă generalul va fi înmormântat cu onoruri militare sau va avea parte de înhumare ca pentru sinucigași.

Dacă ipoteza sinuciderii va fi confirmată, rămâne o altă întrebare: ce anume l-a determinat pe general să recurgă la acest gest. Gelozia sau altceva a declanșat conflictul cu iubita Alice?

Cearta și bătaia din seara precedentă, ordinul de protecție și relația extraconjugală despre care s-a aflat acum pot reprezenta elemente ale contextului, însă nu pot fi transformate automat într-un probatoriu pentru un act suicidal. De aceea și procurorul și echipa de criminaliști tratează cazul ca pe o moarte suspectă.

Ce trebuie să stabilească ancheta ca să știm dacă generalul Dorin Ioniță s-a sinucis din dragoste

Generalul ducea o viață paralelă de mulți ani. Unii spun că de 7, alții că de 9-10 ani. Cert este că soția lui știa de existența amantei Alice, dar au decis să continue căsnicia. Probabil, ca și în alte cazuri, au convenit așa pentru a nu avea generalul piedici în carieră din cauza unui divorț. Aveau doi copii, dar sunt adulți, plecați la casele lor.

Relația extraconjugală era însă cunoscută de cei apropiați, de vecini, chiar și de unii militari, având în vedere confirmările apărute după tragedie.

Se știa că generalul a mutat-o pe iubită într-un apartament cumpărat de el și soție, situat tot în Voluntari, foarte aproape de casa soților Ioniță.

Anchetatorii vor afla motivul conflictului dintre amanți, mai ales că a apărut în spațiul public informația că în viața lui Alice ar fi intrat un alt bărbat. De asemenea, vor reconstitui ultimele ore din viața generalului.

Ce nu știm încă:

*Ce a reclamat exact soția generalului la 112.

*Ce a declarat iubita anchetatorilor despre motivul conflictului, după descoperirea generalului împușcat.

*Bătaia bestială din bloc, înregistrată de camera video la 19.40, s-a produs anterior reclamației de la Poliție, dar nu știm dacă între cei doi au mai existat contacte telefonice, după ce generalul primise ordin de restricție și montarea unei brățări timp de cinci zile.

*Generalul Ioniță a fost la sediul Poliției în 10 septembrie, i s-a luat declarație? Pe surse am aflat că NU, că ordinul a fost emis în lipsă, ca și în cazul lui Ilie Năstase.

*Ce i-a spus generalul soției înainte de a pleca înarmat de acasă?

*Nu a auzit nimeni focul de armă în noaptea când generalul s-a împușcat, așa cum a declarat un vecin din Păulești?

Anchetatorii vor stabili ce s-a întâmplat după plecarea generalului de acasă și dacă există mesaje, convorbiri, mărturii sau alte probe care pot explica starea în care se afla înainte de moarte.

Abia după clarificarea tuturor acestor elemente se va putea spune dacă Dorin Ioniță și-a pus capăt zilelor, iar în cazul în care răspunsul este afirmativ, dacă drama sentimentală a avut vreun rol în decizia sa.