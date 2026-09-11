Fostul consilier prezidențial al lui Traian Băsescu, Cătălin Avramescu, ar putea face obiectul unei noi anchete penale, după ce DIICOT a clasat dosarul în care era vizat pentru presupuse fapte de pornografie infantilă, susține Gândul, care citează surse judiciare ce afirmă că o parte din cauză ar fi fost disjunsă și trimisă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Ar fi vorba despre verificări privind presupuse fapte de corupere sexuală a unui minor, în legătură cu cei doi copii ai lui Avramescu. Dosarul urmează să fie analizat de procurorii de la Parchetul Sectorului 1, care vor decide, după cercetările necesare, ce soluție se impune.

Prin urmare, clasarea acuzațiilor de pornografie infantilă de către DIICOT nu înseamnă că situația juridică a fostului consilier este complet închisă.

Ancheta DIICOT a fost declanșată în urma unei sesizări și a vizat presupuse fapte de pornografie infantilă. Potrivit surselor judiciare, acuzațiile nu au fost confirmate de probele administrate în timpul cercetărilor.

Procurorii ar fi concluzionat că materialul probator nu conturează o suspiciune rezonabilă privind existența faptelor cercetate. În aceste condiții, cauza a fost clasată.

Soluția urmează să fie supusă procedurii de validare de către un judecător de drepturi și libertăți.

Fostul oficial a reacționat public după clasarea cauzei și a criticat dur modul în care a fost instrumentată ancheta. Avramescu susține că a fost supravegheat, că locuința i-a fost percheziționată și că dispozitivele electronice i-au fost ridicate.

„Am fost declarat „suspect” în ceea ce este, probabil, cel mai absurd dosar instrumentat de această instituție. Mi-a fost interceptat telefonul timp de o lună de zile. Casa mi-a fost călcată de cinci oameni mascați și înarmați, la 6 dimineața.

Mi-au fost luate telefonul, tableta și laptopul – ținute o lună și jumătate, timp în care s-au copiat și citit date. Aveam pe laptop tot felul de date confidențiale, inclusiv mesaje schimbate cu Președintele României sau documente din arhive militare.

Pentru ce DIICOT a făcut asta? Pentru două SMS-uri în care tatăl (eu) unei fetițe de trei ani discuta cu mama ei despre niște Pampers în care făcuse caca. Nu este glumă, despre asta erau SMS-urile.”, explică fostul oficial într-o reacție publică pe pagina sa de pe o platformă de socializare.

Avramescu a lansat acuzații dure și la adresa conducerii DIICOT, dar și a președintelui Nicușor Dan, susținând că dosarul ar fi fost folosit pentru a-l compromite.

„Sunteți mulțumit sau chiar foarte-foarte mulțumit de numirile pe care le-ați făcut la DIICOT, domnule Președinte?

Într-o țară în care infractorii zboară cu avioanele private alături de judecători, în condițiile în care portul Constanța a devenit una dintre porțile de intrare ale stupefiantelor în Europa, DIICOT a petrecut o lună și jumătate uitându-se la poze cu copiii mei pe plajă în Thassos sau jucându-se în sufragerie. Ca să afle ce anume?… Este clar că dosarul acesta, cu acuzația elucubrantă de „pornografie infantilă” a fost făcut pentru ca să mi se închidă gura.

În mod normal, asemenea acuzații, chiar și cele nefondate, sunt tratate la nivelul unei direcții de Protecție a Copilului. Maxim, la nivelul unui parchet de sector.

Aici a intrat pe fir o instituție care se ocupă de crimă organizată și terorism. Ce a fost în capul șefului secției III, unde a fost deschis acest dosar?”

În mesajul său public, Avramescu spune că printre persoanele ale căror convorbiri au fost interceptate s-ar fi aflat și Horia-Roman Patapievici. Fostul consilier spune că a descoperit în dosar stenogramele unor discuții.

„Și de ce a fost ascultat Horia-Roman Patapievici în acest dosar? Am găsit azi, la dosar, stenogramele a două convorbiri interceptate. Din sute de convorbiri din luna în care am fost interceptat, procurorii au declarat două ca fiind „de interes”. Una, cu o mătușă din Italia. A doua, cu Horia Patapievici, care îmi transmitea solidaritatea lui.

Dacă asta nu este poliție politică, atunci ce este?….

Cele două SMS-uri erau din luna Octombrie 2025. Atunci de ce telefonul mi-a fost ascultat în luna August 2026? (Mai ales că atunci copiii nu mai stăteau cu mine din luna Aprilie). De ce au fost interceptate și comunicațiile de pe laptop? de ce au fost accesate volume cu file Word? De ce a fost urmărită poziția telefonului pe hartă?

Celor care, în mass media, au publicat tot felul de minciuni și de calomnii, le transmit să își sune avocații și să își verifice soldul din bancă”, mai arată Avramescu în mesajul public.

Fostul consilier prezidențial și-a încheiat mesajul cerând demisia șefului DIICOT, Codrin Miron, și a adjunctului acestuia, Alex Florența. Totodată, Avramescu i-a adresat două întrebări președintelui Nicușor Dan.

„Pentru DIICOT: aveți tot disprețul meu. Am să mă consult cu avocații, să vedem ce urmează. Cer public demisia lui Codrin Miron – actualul șef al DIICOT – și a lui Alex Florența – adjunctul lui. Nu vă este rușine? Așa arată actul de justiție într-o țară democratică?

Pentru președintele Nicușor Dan am două întrebări:

Nu vă este rușine, domnule Dan, de instituția condusă de cei doi? Cât îl mai țineți în funcție pe securistul de Pahonțu?

Am primit, de când a început această acțiune de „kompromat” mii de mesaje de susținere.

Vă mulțumesc tututor celor care mi-ați scris, care v-ați exprimat public, care m-ați sunat sau care m-ați oprit pe stradă să îmi spuneți că ați înțeles cine și de ce a fabricat acest scandal. Vă mulțumesc tututor.

Cei aflați în spatele acestei mizerii sunt oameni din „servicii” care acum se dau pe lângă președintele Nicușor Dan. Ei au crezut că toți sunt ca ei: șantajabili și lași. Cu mine nu le-a mers și nu le va merge”, își încheie fostul consilier prezidențial mesajul expus public.