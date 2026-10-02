Administrația Prezidențială a reacționat după ce în mediul online a circulat informația potrivit căreia Nicușor Dan s-ar fi fotografiat la New York cu o machetă a lui Donald Trump. Instituția a respins informația și a explicat de ce fotografiile publicate de mai mulți lideri au cadre aproape identice.

Controversa a apărut după publicarea fotografiei în care Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru apar alături de Donald Trump, la recepția organizată pentru liderii participanți la Adunarea Generală a ONU de la New York.

O imagine distribuită pe rețelele sociale susținea că președintele american nu s-ar fi aflat în realitate lângă cei doi, ci că în fotografie ar fi fost folosită o machetă.

Administrația Prezidențială a transmis că în mediul online este distribuită o imagine realizată cu ajutorul Inteligenței Artificiale și a respins informația referitoare la folosirea unei machete.

„Este distribuită pe anumite conturi de social media o imagine de tip pamflet, realizată prin intermediul Inteligenţei Artificiale, având ca subiect fotografiile făcute de Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, la recepţia tradiţională oferită în onoarea liderilor care au participat la Adunarea Generală a ONU de la New York. Acesta este un fake, menit să ducă în derizoriu demersul diplomatic de la baza acestor fotografii şi să genereze neîncredere în autorităţi şi în veridicitatea comunicărilor publice", au transmis, vineri seară, oficialii Administraţiei Prezidenţiale, într-o postare pe Facebook.

Administrația Prezidențială a explicat și motivul pentru care fotografiile publicate de liderii prezenți la recepția de la New York seamănă foarte mult între ele.

Potrivit instituției, la eveniment a avut acces doar fotograful oficial al Casei Albe. Imaginile au fost apoi procesate și transmise concomitent reprezentanțelor statelor participante.

O postare apărută pe Facebook a comparat fotografia lui Nicușor Dan cu cea publicată de premierul din Kosovo, Albin Kurti. Cele două imagini au un cadru asemănător.

Președintele Nicușor Dan a publicat vineri fotografia realizată la New York, în care apare împreună cu Mirabela Grădinaru și Donald Trump, la recepția organizată cu ocazia Adunării Generale a ONU.

"Statele Unite se pot baza pe România", a transmis preşedintele.