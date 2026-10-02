Donald Trump: Europa a convenit să elibereze o cantitate masivă din rezervele de motorină

Liderii G7 au convenit vineri, 2 octombrie, în cadrul unei videoconferințe, să elibereze coordonat 100 de milioane de barili de petrol și produse petroliere din rezerve, pe o perioadă de patru luni. Decizia include o cantitate importantă de motorină care va fi pusă pe piață în primele 20 de zile și vine după presiunile exercitate de administrația Trump asupra statelor europene.

Președintele american Donald Trump anunțase vineri că Europa a acceptat să elibereze o cantitate mare de motorină din rezerve. Ulterior, liderii G7 au confirmat acordul pentru o intervenție coordonată asupra stocurilor strategice.

„Europa a convenit recent să elibereze o cantitate masivă din rezervele sale importante de motorină. Procesul va începe imediat”, a scris Trump vineri după-amiază.

Liderii G7 au discutat prin videoconferință despre creșterea prețurilor la energie și despre problemele de aprovizionare cu produse petroliere rafinate.

La finalul reuniunii, G7 a anunțat că membrii grupului și partenerii vor elibera, prin intermediul Agenției Internaționale pentru Energie, 100 de milioane de barili pe parcursul a patru luni. O cantitate importantă de motorină va fi pusă la dispoziție în primele 20 de zile.

Liderii au convenit și să evite restricțiile asupra exporturilor de energie între statele G7, în condițiile în care Washingtonul luase în calcul limitarea exporturilor americane de motorină.

Cu o zi înainte, administrația Trump avertizase Franța și Germania că ar putea impune restricții asupra exporturilor americane de motorină dacă statele europene nu utilizează o parte din rezervele de urgență.

Washingtonul solicitase Europei suplimentarea ofertei pentru a contribui la temperarea prețurilor combustibilului. Presiunile s-au concentrat în special asupra Franței și Germaniei, care dețin împreună o parte importantă din rezervele strategice de motorină ale Uniunii Europene.

Potrivit Reuters, o sursă dintr-o capitală europeană a afirmat că SUA au solicitat Uniunii Europene până la 120 de milioane de barili de motorină pentru următoarele șase luni.

„Este în interesul Europei să colaboreze cu Statele Unite în timp ce urmărim multiple căi de a spori oferta de produse rafinate și de a reduce costurile pentru consumatori”, a declarat un oficial american pentru Reuters.

Discuțiile au loc pe fondul dificultăților de aprovizionare cu motorină și al creșterii prețurilor combustibililor. SUA și Europa încearcă să suplimenteze oferta într-o perioadă în care livrările din mai multe regiuni au fost afectate.

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, declarase anterior că se așteaptă ca Europa să adopte noi măsuri privind stocurile de motorină.

„Am pierdut o parte din exporturile de motorină din Orientul Mijlociu, deși lucrăm la restabilirea acestora, și am pierdut exporturile de motorină din China. Așadar, este vorba despre numeroase perturbări”, a declarat Wright.

Europa a devenit mai dependentă de combustibilii americani după interzicerea importurilor de produse petroliere rusești, în urma războiului din Ucraina. În același timp, conflictul din Orientul Mijlociu a afectat fluxurile de aprovizionare din regiune.