Preşedintele Nicuşor Dan a publicat vineri o imagine în care apare, alături de Mirabela Grădinaru, împreună cu preşedintele SUA, Donald Trump, la recepţia organizată la New York cu prilejul Adunării Generale a ONU. Şeful statului a transmis că România vrea să continue colaborarea cu administraţia americană şi că Statele Unite se pot baza pe România.

Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru au participat la recepţia tradiţională oferită de Donald Trump şi Melania Trump în timpul vizitei la New York pentru Adunarea Generală a ONU. Participarea fusese inclusă în programul oficial al deplasării preşedintelui României.

Preşedintele a publicat imaginea de la recepţie şi a vorbit despre relaţia dintre România şi Statele Unite.

”O onoare să îl întâlnesc pe Preşedintele Donald Trump, la New York, la recepţia pe care a organizat-o pentru Adunarea Generală a ONU. România apreciază profund Parteneriatul Strategic cu Statele Unite. Ambiţia noastră este clară: să colaborăm cu Preşedintele Trump pentru a duce această relaţie specială la noi culmi şi pentru a asigura o securitate şi prosperitate mai mare pentru ambele noastre naţiuni”, a scris preşedintele Nicuşor Dan într-o postare pe platforma X.

Şeful statului a vorbit şi despre rolul prezenţei americane în România, atât din punct de vedere militar, cât şi economic.

Potrivit lui Nicuşor Dan, „prezenţa militară şi economică a SUA în România este vitală pentru securitatea şi prosperitatea noastră”.

Preşedintele a transmis, de asemenea, că România îşi va respecta angajamentele în domeniul apărării şi în relaţia cu Statele Unite.

”Suntem de acord: securitatea începe acasă. România îşi va face partea sa pentru a-şi consolida propria apărare şi descurajare. Ca unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai Americii în sud-estul Europei, vom continua să ne respectăm angajamentele. Statele Unite se pot baza pe România!”, mai transmite preşedintele Nicuşor Dan.