Alexandru Rogobete și Mirabela Grădinaru au participat vineri, 2 octombrie, la Palatul Cotroceni, la lansarea unui program destinat tinerilor, axat pe prevenirea adicțiilor, consiliere și creșterea stării de bine. Fostul ministru al Sănătății spune că a lucrat la inițiativă încă din perioada în care făcea parte din Guvernul Bolojan.

Alexandru Rogobete a anunțat lansarea programului la care a lucrat alături de Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan. Evenimentul a avut loc vineri, la Palatul Cotroceni.

„Este un program construit pentru tineri și împreună cu ei, bazat pe comunicare, consiliere și discuții aplicate, care urmărește reducerea adicțiilor, prevenția și, poate cel mai important, creșterea stării de bine”, a transmis fostul ministru PSD.

Campania „Prevenția începe în relație” a fost lansată la Palatul Cotroceni și urmărește consolidarea legăturii dintre părinți și copii, cu accent pe perioada adolescenței.

Mirabela Grădinaru a vorbit, în cadrul evenimentului, despre rolul pe care îl are relația dintre părinte și copil în prevenirea adicțiilor și despre temerile cu care se confruntă părinții.

„La baza acestei campanii stă un mesaj simplu, dar foarte puternic. Prevenția începe în relație. Sunt mamă a doi copii și, ca orice părinte, îmi doresc tot ce este mai bun pentru ei. Îmi doresc să fie sănătoși, să fie în siguranță, să aibă încredere în ei și să-și găsească locul în lume. Dar, la fel ca mulți părinți din această țară, am și foarte multe temeri.

Și nu mă tem doar de pericolele vizibile. Mă tem ca ai mei copii să nu se simtă singuri. Să nu se simtă neînțeleși. Să nu creadă, într-un moment greu, că nu au pe cineva căruia să-i poată spune ce simt. Pentru că, de foarte multe ori, vulnerabilitatea începe exact acolo, în lipsa unei relații în care copilul se simte văzut, ascultat și înțeles”, a declarat public Mirabela Grădinaru, la evenimentul de lansare.

Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan i-a transmis un mesaj de mulțumire și lui Alexandru Rogobete pentru implicarea în proiect încă din perioada în care acesta conducea Ministerul Sănătății.

„Mulțumesc Ministerului Sănătății și mulțumesc domnului Alexandru Rogobete, care, în perioada în care conducea acest minister, s-a alăturat încă de la primele discuții privind acest proiect și a înțeles importanța unui demers construit pe termen lung. Mulțumesc sincer!”, a mai spus Mirabela Grădinaru.