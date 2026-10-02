O nouă campanie pentru prevenirea adicțiilor în rândul adolescenților a fost lansată vineri, 2 octombrie, la Palatul Cotroceni. Mirabela Grădinaru a subliniat că relația dintre copii, părinți și adulții din jurul lor trebuie să fie în centrul eforturilor de prevenție.

Campania „Prevenția începe în relație” este inițiată de Asociația Zi de BINE, cu susținerea Biroului Organizației Mondiale a Sănătății în România și a Ministerului Sănătății, la inițiativa Administrației Prezidențiale, prin proiectul „România în Lumină”.

Evenimentul de la București reunește adolescenți, părinți, profesori, psihologi și specialiști în adicții, precum și reprezentanți ai instituțiilor publice și ai societății civile.

Inițiatorii prezintă campania drept prima inițiativă de prevenire a adicțiilor din România construită în jurul relațiilor din viața adolescenților.

În discursul susținut la lansarea campaniei, Mirabela Grădinaru a pus accent pe rolul relației dintre copil și adulții din jurul său în prevenirea comportamentelor adictive.

„Prevenția nu începe cu o statistică, prevenția nu începe cu o interdicție, nu începe într-un raport. Prevenția începe atunci când un copil se simte ascultat, atunci când un adolescent simte că este înțeles, atunci când un părinte găsește sprijin în locul judecății”, a declarat aceasta.

Partenera președintelui Nicușor Dan a vorbit și despre perspectiva părinților, afirmând că sprijinul pentru aceștia este la fel de important precum mesajele adresate direct copiilor.

„Am înțeles foarte repede că nu este suficient să ne adresăm doar copiilor, că trebuie să ne adresăm și părinților”, a spus Mirabela Grădinaru, explicând că părinții au nevoie de repere și de sprijin pentru a înțelege mai bine ceea ce trăiesc adolescenții.

Potrivit lui Grădinaru, părinții se confruntă frecvent cu întrebări legate de modul în care își cresc copiii și de felul în care ar trebui să reacționeze în situații dificile.

„Specialiștii ne pot oferi repere, ne pot ajuta să înțelegem mai bine ce trăiesc copiii noștri și să ne regăsim încrederea atunci când ne simțim pierduți”, a afirmat ea.

Aceasta a subliniat că relația dintre părinte și copil nu vine cu o „rețetă” universală și că procesul presupune învățare continuă. În același timp, a evidențiat nevoia copiilor de iubire necondiționată, acceptare și siguranță.

„Au nevoie să știe că există un adult care să îi asculte fără să-i judece”, a mai spus Mirabela Grădinaru.

Mesajul campaniei este extins și către școală și comunitate. În discursul său, ea a indicat rolul profesorilor care observă schimbările, ascultă elevii și sunt prezenți atunci când apare o dificultate.

Lansarea campaniei are loc în contextul unor date privind consumul de substanțe în rândul adolescenților români. Potrivit informațiilor prezentate de organizatori, citate de AGERPRES, datele ESPAD 2024 arată că, în rândul adolescenților de 15-16 ani, 32% s-au îmbătat cel puțin o dată, 46% au fumat țigări clasice, iar 56% au încercat țigări electronice. De asemenea, unul din 16 adolescenți a declarat că a experimentat consumul de droguri ilegale.

Campania pornește și de la rezultatele unui studiu realizat de Zi de BINE în perioada 2024-2025, potrivit căruia o relație bună cu părinții poate reduce semnificativ riscul de consum de droguri. Organizatorii susțin că relația și sprijinul familial trebuie integrate în strategiile de prevenție, alături de informare și intervențiile specializate.

Mirabela Grădinaru a mai afirmat că prevenția nu poate fi responsabilitatea exclusivă a familiei. Relațiile din familie, școală și comunitate pot contribui la identificarea timpurie a dificultăților și la orientarea copiilor către sprijin.

„Niciun copil nu crește singur”, a transmis ea, pledând pentru construirea unor relații bazate pe răbdare, empatie și prezență.

La evenimentul de la Palatul Cotroceni participă, între alții, reprezentanți ai Asociației Zi de BINE, Ministerului Sănătății și Organizației Mondiale a Sănătății în România, precum și psihologi, medici și cercetători specializați în domeniul adicțiilor.