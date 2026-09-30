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Emil Gânj, căutat în Moldova Nouă după un apel la 112. Ce au descoperit polițiștii

Emil Gânj, căutat în Moldova Nouă după un apel la 112. Ce au descoperit polițiștiiEmil Gânj / sursa foto: captură YouTube
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Din cuprinsul articolului

Polițiștii din Caraș-Severin au fost alertați printr-un apel la 112, după ce o persoană a susținut că l-ar fi văzut pe Emil Gânj, bărbatul căutat pentru omor, în zona orașului Moldova Nouă. Verificările efectuate de autorități nu au confirmat sesizarea, iar identitatea apelantului a scos la iveală o situație neașteptată. Cel care a alertat poliția era un adolescent de 14 ani, care a recunoscut că a sunat pentru a face o glumă.

Polițiștii au fost alertați cu privire la prezența lui Emil Gânj

Polițiștii din Caraș-Severin au fost sesizați pe 25 septembrie, în jurul orei 20:00, după ce o persoană a sunat la numărul de urgență 112 și a susținut că l-ar fi identificat pe Emil Gânj în zona Moldova Nouă.

Apelantul a dorit să își păstreze anonimatul și le-ar fi transmis autorităților că persoana căutată ar putea fi predată polițiștilor în schimbul unei recompense.

Având în vedere gravitatea informațiilor, un echipaj al Poliției Orașului Moldova Nouă s-a deplasat de urgență în zona indicată pentru a verifica sesizarea și a stabili dacă bărbatul căutat se afla acolo.

Poliția Locală

Poliția Locală. Sursă foto: Facebook

Polițiștii nu au găsit nicio persoană care să corespundă descrierii

În urma verificărilor efectuate la fața locului, oamenii legii nu au identificat nicio persoană care să corespundă semnalmentelor oferite de apelant.

Ulterior, polițiștii au reușit să stabilească identitatea celui care sunase la 112. Acesta era un adolescent în vârstă de 14 ani, iar la verificări a fost identificată și mama adolescentului.

Adolescentul a recunoscut că a făcut o glumă

În urma discuțiilor cu polițiștii, băiatul a recunoscut că apelul la 112 nu a avut la bază o situație reală, ci a fost făcut în scopul unei glume.

Adolescentul le-ar fi spus oamenilor legii că a recurs la acest gest după ce a văzut un conținut pe o platformă de socializare, care i-ar fi dat ideea să anunțe prezența lui Emil Gânj în zonă.

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