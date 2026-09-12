Un adolescent de 15 ani a fost găsit în viață după ce a supraviețuit aproape trei zile agățat de carena răsturnată a unei mici bărci de pescuit, în apele reci ale Mării Bering. Băiatul se afla la aproximativ 6,5 kilometri de insula Saint-Laurent, în vestul statului Alaska, potrivit AP.

Cei doi bărbați care îl însoțeau, fratele său de 35 de ani și vărul său, nu au supraviețuit naufragiului. Adolescentul, care prezenta simptome de hipotermie, a fost recuperat de echipajul unei nave de pescuit și transportat ulterior la Nome.

Incidentul s-a produs vineri, 4 septembrie, în largul insulei Saint-Laurent, aflată la aproximativ 100 de kilometri de continentul american și la câteva zeci de kilometri de Rusia.

Cei trei plecaseră din satul Savoonga cu o barcă de pescuit lungă de aproximativ 5,5 metri. Planul lor era să revină la mal duminică dimineața, însă nu au mai ajuns la destinație.

Dispariția lor a fost raportată autorităților duminică seara. Vremea nefavorabilă și vizibilitatea redusă au împiedicat intervenția echipelor aeriene până luni dimineața.

Un avion HC-130 al Gărzii de Coastă americane a localizat în cele din urmă ambarcațiunea răsturnată. Adolescentul se afla singur pe carenă.

ALERT: 15-year-old boy stranded on an overturned boat with his older brother and cousin, who were found deceased underneath the boat, found after nearly 5 days. Adam White, the captain of the Northwest Explorer, spotted the boy in the frigid water, about 50°, who had overturned while fishing for halibut with his brother and his cousin. The U.S. Coast Guard had been searching for the boat since Sunday night after they were last seen leaving Savoonga on Friday. The boy's mother said that her youngest son was the sole survivor after surviving days without food or water. The older brother, who was the boat's captain, died after becoming trapped under the boat, and the cousin survived for a day alongside the youngest before he passed away. White recalled, “When you look into a family member’s eyes ... there’s gratitude, but sorrow at the same time… I know I became overwhelmed with it, so I had to go hide in my room for a minute.” — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) September 10, 2026

După localizarea ambarcațiunii, echipajul avionului i-a aruncat băiatului o barcă de salvare și echipamente pentru supraviețuire. Salvatorii au lansat și rachete de semnalizare pentru ca nava Northwest Explorer, aflată în apropiere, să poată ajunge mai ușor la locul naufragiului.

Imaginile operațiunii îl surprind pe adolescent, îmbrăcat într-o jachetă galbenă, în timp ce stă în genunchi pe carena răsturnată. Un membru al echipajului îi aruncă o frânghie, iar apoi barca de salvare se apropie de epavă.

Băiatul a fost urcat la bord cu ajutorul unei tărgi. El prezenta semne de hipotermie și a fost încălzit înainte de a fi transportat la Nome, alături de rămășițele celor două persoane care au murit.

Locotenent-comandorul Jonathon Resch, pilotul Gărzii de Coastă care l-a observat pe adolescent, a descris supraviețuirea acestuia drept extraordinară.

„Este un miracol”, a declarat el pentru ABC News. „Oamenii nu supravieţuiesc într-un astfel de scenariu. Oamenii nu îşi răstoarnă bărcile şi nu supravieţuiesc mai multe nopţi. Nu o fac în apă caldă, cu atât mai puţin în apă la… 40 de grade (Fahrenheit, adică 4,5 grade Celsius, n.r.)”, a adăugat pilotul.

Căpitanul navei Northwest Explorer, Adam White, a fost impresionat de starea în care l-a găsit pe adolescent după zilele petrecute în condiții extreme.

„E un puşti al naibii de puternic”, a declarat el pentru postul local KTUU-TV.

Potrivit unui frate al adolescentului, Darren Toolie-Noongwook, o undiță s-ar fi prins în motorul bărcii, împiedicând ambarcațiunea să își continue deplasarea normal.

Pe măsură ce condițiile meteorologice s-au înrăutățit, barca s-ar fi răsturnat. Adolescentul și vărul său au reușit inițial să urce pe carenă.

Ulterior, vărul băiatului ar fi intrat în panică și s-ar fi aruncat în apă, unde s-a înecat. Adolescentul a rămas singur pe ambarcațiunea răsturnată și a așteptat să fie găsit.

Băiatul le-ar fi povestit salvatorilor că a rămas agățat de barcă aproape trei zile. În tot acest timp, a continuat să spere că echipele de intervenție îl vor găsi.

„A spus că credea că va scăpa. Credea că îl vom găsi şi că va fi în siguranţă, şi aşa s-a şi întâmplat”, a povestit fratele său.

Viața adolescentului nu este în pericol, după ce a fost scos din apele extrem de reci ale Mării Bering.