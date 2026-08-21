Un avion charter bimotor cu opt persoane la bord s-a prăbușit joi, 20 august, în apropierea unui punct radar izolat din vestul statului Alaska, în timpul apropierii de Cape Newenham, potrivit informațiilor furnizate de autoritățile americane și de National Transportation Safety Board (NTSB). La bord se aflau doi piloți și șase pasageri.

Aeronava, operată de Security Aviation, plecase din Anchorage și se îndrepta către Cape Newenham, o zonă îndepărtată aflată pe coasta Mării Bering. Autoritățile nu au anunțat deocamdată care este starea celor opt persoane.

NTSB a precizat că ancheta se află în faza inițială, iar circumstanțele accidentului nu sunt cunoscute.

Potrivit lui Clint Johnson, șeful regiunii Alaska din cadrul NTSB, aeronava s-a prăbușit în cursul după-amiezii, în timp ce se apropia de Cape Newenham.

Locul accidentului se află în apropierea aeroportului Cape Newenham, o pistă militară utilizată pentru accesul la stația radar cu rază lungă de acțiune din această zonă izolată.

Cape Newenham este situat la aproximativ 65 de kilometri sud de Goodnews Bay și la mare distanță de principalele centre urbane din Alaska, ceea ce complică intervențiile de urgență.

Centrul de Coordonare pentru Salvare din Alaska a declanșat o operațiune după ce Federal Aviation Administration (FAA) a raportat un incident aviatic în apropierea punctului radar.

La operațiune au participat echipe de salvare, poliția statului Alaska, NTSB și alte agenții. Garda Națională Aeriană din Alaska a fost, de asemenea, mobilizată pentru intervenție.

Din cauza poziției izolate a locului, accesul echipelor de intervenție reprezintă una dintre principalele dificultăți ale operațiunii.

Informațiile disponibile în primele ore după accident indică opt persoane la bord: doi membri ai echipajului și șase pasageri.

Autoritățile americane nu au confirmat inițial numele persoanelor aflate în avion și nici starea lor medicală. NTSB a transmis că informațiile sunt preliminare și că vor fi furnizate noi detalii pe măsură ce acestea sunt verificate.

Nu a fost stabilită deocamdată cauza prăbușirii. Ancheta urmează să stabilească inclusiv condițiile meteorologice, starea aeronavei, datele de zbor și eventualele probleme tehnice sau operaționale.

Senatoarea republicană Lisa Murkowski a transmis un mesaj după producerea accidentului și a spus că a călătorit în trecut de mai multe ori cu aeronave operate de Security Aviation.

„Alaska se roagă pentru cei aflați la bord, pentru cei dragi ai lor și pentru echipa Security Aviation”, a declarat Murkowski, potrivit informațiilor publicate după accident.

NTSB va coordona investigația privind circumstanțele accidentului. În această etapă, autoritățile nu au indicat o posibilă cauză și nu au oferit informații care să permită stabilirea motivului pentru care aeronava s-a prăbușit în apropierea Cape Newenham.

Primele concluzii vor putea fi formulate abia după examinarea epavei și analizarea datelor disponibile despre zbor. Informațiile despre persoanele aflate la bord și eventualele victime urmează, de asemenea, să fie confirmate oficial.