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Prețul petrolului scade, dar apare o veste proastă pentru cei care zboară cu avionul

Prețul petrolului scade, dar apare o veste proastă pentru cei care zboară cu avionulAvion. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Pasagerii care speră să zboare mai ieftin cu avionul odată cu scăderea prețului combustibilului ar putea avea de așteptat. Companiile aeriene își stabilesc capacitatea și tarifele cu mult timp înainte, iar variațiile rapide ale costurilor cu combustibilul nu se reflectă imediat în prețul plătit de călători, potrivit AP.

Călătoriile cu avionul nu se ieftinesc, în ciuda prețului la carbutant

Prețul combustibilului pentru avioane a avut evoluții puternic fluctuante în acest an. La nivel mondial, acesta costa în medie aproximativ 99 de dolari pe baril la sfârșitul lunii februarie, înainte de izbucnirea războiului cu Iranul. Ulterior, prețul a depășit 200 de dolari și a ajuns la 209 dolari pe baril la începutul lunii aprilie.

După aproape trei luni de scădere, prețurile au început din nou să urce, ajungând la aproximativ 195 de dolari pe baril la jumătatea lunii septembrie, potrivit datelor Asociației Internaționale de Transport Aerian (IATA).

Volatilitatea prețurilor la petrol, principala problemă

Economistul Brett House, de la Columbia Business School, explică faptul că problema pentru companiile aeriene nu este doar nivelul prețului combustibilului, ci și volatilitatea acestuia. Operatorii trebuie să își planifice din timp numărul de curse și locurile disponibile, în funcție de costurile anticipate.

În consecință, o creștere bruscă a prețului combustibilului nu poate fi transferată retroactiv pasagerilor care și-au cumpărat deja biletele. În același timp, nici o scădere temporară a prețurilor nu determină automat ieftinirea biletelor.

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Aeroport. Sursa foto: AI

Combustibilul reprezintă o componentă majoră a costurilor companiilor aeriene. IATA estimează că, în acest an, acesta va ajunge la aproape o treime din cheltuielile de operare ale industriei, față de aproximativ un sfert în 2025.

Când s-ar putea ieftini călătoriile cu avionul

Pe lângă evoluția prețului petrolului, piața este influențată și de problemele de aprovizionare. Reducerea producției unor rafinării și perturbările exporturilor din Orientul Mijlociu, precum și avarierea unor rafinării din Rusia în urma atacurilor ucrainene au afectat piața combustibililor.

În plus, unele companii aeriene au început să reducă zborurile mai puțin profitabile, ceea ce înseamnă mai puține locuri disponibile și poate menține presiunea asupra tarifelor.

Pentru ca biletele să se ieftinească în mod susținut, combustibilul trebuie să rămână mai ieftin o perioadă mai lungă, nu doar să înregistreze scăderi temporare. Economiștii consideră astfel puțin probabilă o reducere rapidă și generalizată a tarifelor sau eliminarea, în viitorul apropiat, a costurilor suplimentare asociate combustibilului.

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