Rata medie aferentă unui credit ipotecar contractat pe 25 de ani pentru cumpărarea unui apartament cu două camere în București reprezenta, în iulie 2026, echivalentul a 55% din salariul mediu net la nivel național, potrivit indicelui de accesibilitate calculat de brokerul online Ipotecare.ro. Raportată la salariul mediu net din Capitală, rata reprezenta 43% din venit, potrivit INS.

Calculul este realizat pentru un apartament de 50 de metri pătrați utili, evaluat la aproximativ 117.500 de euro. Datele arată că accesibilitatea creditelor ipotecare s-a menținut relativ stabilă în 2026, în condițiile în care dobânzile au scăzut ușor, iar ritmul de creștere a prețurilor locuințelor s-a temperat.

Potrivit Ipotecare.ro, în iulie rata medie pentru finanțarea unui apartament cu două camere în Capitală reprezenta 55% din salariul mediu net din România, estimat la 1.111 euro. La începutul anului, raportul era de 54%.

Diferența este redusă, ceea ce indică o stabilitate a accesibilității creditării ipotecare pe parcursul primelor șapte luni din 2026. Brokerul estimează că raportul rată/salariu se va menține la un nivel similar și la începutul anului 2027.

Situația este diferită atunci când este luat în calcul venitul mediu din București. În iulie, salariul mediu net din Capitală a fost echivalentul a 1.406 euro, iar rata necesară pentru achiziția locuinței analizate reprezenta 43% din acest venit, potrivit datelor citate de Ipotecare.ro.

Menținerea raportului rată/salariu vine și pe fondul unei ușoare scăderi a dobânzilor ipotecare.

Ipotecare.ro estimează că dobânda medie pentru un credit ipotecar acordat în România este în prezent de aproximativ 5,50%, față de 5,55% la începutul lui 2026. În același timp, pe piață există numeroase oferte cu dobândă fixă sub pragul de 5% pe an, potrivit brokerului.

Pentru începutul anului 2027, brokerul estimează menținerea dobânzii medii ipotecare la aproximativ 5,50%. În aceste condiții, raportul dintre rata creditului și salariul mediu net național ar urma să rămână în jurul valorii de 55%.

În calculul indicelui Ipotecare.ro este utilizat un preț de 117.500 de euro pentru un apartament nou cu două camere, cu o suprafață utilă de 50 de metri pătrați.

Valoarea este cu 4,2% mai mare decât cea utilizată la începutul anului. În același timp, salariul mediu net la nivel național a crescut cu 5,5% în iulie 2026 față de aceeași lună din 2025, potrivit datelor Institutului Național de Statistică.

INS a raportat pentru iulie un câștig salarial mediu net de 5.820 de lei, în creștere cu 86 de lei, respectiv 1,5%, față de luna precedentă. Comparativ cu iulie 2025, creșterea nominală a fost de 5,5%.

Creșterea salariilor nu a însemnat însă și o majorare a puterii de cumpărare. În iulie, inflația anuală a fost de 8,16%, iar câștigul salarial real a fost cu aproximativ 2,5% mai mic decât în aceeași perioadă din 2025.

Un alt indicator urmărit de persoanele care au credite cu dobândă variabilă este IRCC, indicele de referință pentru creditele consumatorilor.

Calculele Ipotecare.ro indică o valoare estimată de 5,58% pentru primul trimestru din 2027, pe baza valorilor zilnice disponibile până în prezent. Este o estimare, nu valoarea finală a indicatorului.

Evoluția IRCC are relevanță în special pentru creditele cu dobândă variabilă, deoarece nivelul indicatorului intră în formula de calcul a dobânzii. Pentru creditele cu dobândă fixă, modificarea IRCC nu schimbă direct rata pe perioada în care dobânda rămâne fixă.

Cum arată situația față de anii anteriori Potrivit Ipotecare.ro, un raport rată/salariu apropiat de cel actual a mai fost înregistrat la începutul lui 2020. La acel moment,