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Detaliul minor care poate bloca întabularea apartamentului. Ce poți să faci

Detaliul minor care poate bloca întabularea apartamentului. Ce poți să faciCadastru: Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Una dintre cele mai întâlnite probleme la intabularea unui apartament este neconcordanța dintre suprafața trecută în actele de proprietate și cea măsurată efectiv de topograf.

Detaliul minor care poate bloca întabularea

Situația generează întârzieri, costuri suplimentare și, în unele cazuri, respingerea dosarului de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI).

În practică, topograful constată adesea că apartamentul are o suprafață diferită față de cea înscrisă în contractul de vânzare-cumpărare, în actele de moștenire sau în documentele vechi.

Diferențele pot apărea din măsurători aproximative făcute în trecut, din erori de calcul sau din modificări intervenite de-a lungul timpului, cum ar fi închiderea balconului ori eliminarea unor pereți.

Ce poți să faci în astfel de situații

Specialiștii în cadastru explică faptul că diferențele mici, de regulă sub 10%, pot fi gestionate mai ușor. În aceste situații, intabularea se poate face pe baza suprafeței reale măsurate, cu mențiunile corespunzătoare în documentație.

Problemele apar însă când diferența este mai mare. Atunci este necesară o procedură de rectificare a actelor, de obicei prin intermediul unui notar, ceea ce presupune timp suplimentar și costuri care pot ajunge la câteva sute de lei.

Cadastru online

Sursa foto: pixabay

Proprietarii care vor să vândă sau să ipotecheze apartamentul se lovesc frecvent de această situație abia în momentul în care încep demersurile de intabulare. Lipsa actualizării din timp a documentației cadastrale transformă o formalitate relativ simplă într-un proces care poate dura luni de zile.

Întabularea, posibilă după rectificarea notarială

Experții recomandă verificarea din timp a corespondenței dintre actele de proprietate și situația reală a imobilului. Apelarea la un cadastrist autorizat, cu experiență, reduce riscul unor măsurători imprecise și ajută la identificarea din timp a eventualelor neconcordanțe.

În cazul diferențelor semnificative, rectificarea notarială rămâne singura cale de a debloca procedura.

Diferențele de suprafață nu sunt o raritate în blocurile vechi și nici în unele construcții mai noi. Cu cât sunt identificate mai devreme, cu atât costurile și întârzierile sunt mai mici. Pentru mulți proprietari, această verificare preventivă face diferența între o intabulare rapidă și un dosar respins sau amânat.

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