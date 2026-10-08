Fifor, critici dure pentru USR în legătură cu Luca Niculescu. „Extremiștii sunteți voi, USR-iștilor!”

Deputatul PSD Mihai Fifor a lansat, pe Facebook, un atac dur la adresa USR, după ce lidera grupului deputaților partidului, Diana Stoica, s-a pronunțat împotriva participării lui Luca Niculescu la viitorul guvern, invocând faptul că acesta a fost susținut, la un moment dat, de PSD.

Fifor susține că USR pune criteriul apartenenței sau al asocierii cu PSD deasupra competenței profesionale. El afirmă că Diana Stoica ar fi recunoscut experiența lui Niculescu în administrația publică și diplomație, dar consideră inacceptabilă susținerea sa anterioară din partea PSD.

Mihai Fifor afirmă că USR ar fi luat deja trei decizii prin care exclude de la susținerea unui guvern atât PSD, cât și persoane care au fost sprijinite în trecut de partid.

„Asta este problema de fond. Nu competența lui. Nu integritatea lui. Nu experiența lui. Ci faptul că PSD l-a susținut”, scrie Mihai Fifor.

Deputatul PSD critică ceea ce descrie drept o politică a „stigmatizării și a vinovăției prin asociere” și susține că USR a contribuit, în ultimii ani, la împărțirea societății în tabere politice antagonice.

Fifor amintește de sloganul „ciuma roșie”, de protestele împotriva PSD și de utilizarea unor mesaje vulgare în confruntarea politică, susținând că astfel de atitudini au depășit critica programelor și politicilor social-democrate și au ajuns să vizeze persoane asociate partidului.

În aceeași postare, Mihai Fifor face o paralelă cu mecanismele de stigmatizare și „vinovăție prin asociere” din România anilor ’50. El precizează că nu compară perioada respectivă cu situația politică actuală și nici proporțiile fenomenelor, dar susține că experiența istorică ar trebui să determine respingerea unor asemenea reflexe.

„Shaming-ul, stigmatizarea, segregarea pe criterii politice nu trebuie tolerate”, afirmă Fifor.

În final, deputatul PSD își îndreaptă din nou atacul către USR și susține că partidul a ajuns să manifeste tocmai comportamentul pe care îl denunță în cazul altor formațiuni. „Extremiștii sunteți voi, USR-iștilor!”, a conchis Mihai Fifor.