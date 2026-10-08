De ce credem în teorii ale conspirației?

Astăzi, de la ora 12:00, podcastul „Contrapunct” propune o dezbatere absolut necesară, despre unul dintre cele mai toxice fenomene ale societății contemporane. Jurnaliștii Dan Andronic, Octavian Hoandră și Bogdan Comaroni se așază la aceeași masă pentru a analiza mecanismele descrise în cartea Anatomia Urii și pentru a oferi răspunsuri la o întrebare din ce în ce mai presantă: de ce sunt oamenii atât de predispuși să creadă în teorii ale conspirației?

Într-o eră dominată de rețelele sociale, unde algoritmii recompensează indignarea, granița dintre fapte și ficțiune a devenit extrem de fragilă. Plecând de la tezele din Anatomia Urii, cei trei analiști vor explica modul în care frica, frustrările acumulate și neîncrederea profundă în autorități și în elite creează un teren fertil pentru narativele paralele.

Ura și polarizarea nu sunt doar efecte secundare ale acestui fenomen, ci instrumente folosite cinic pentru a manipula masele, transformând cetățenii obișnuiți în soldați ai unor realități alternative. Discuția va aborda vulnerabilitatea minții umane în fața crizelor. Bogdan Comaroni, recunoscut pentru analizele sale privind jocurile de culise și controlul informațional, și Octavian Hoandră, cu perspectiva sa aplecată spre filosofie și psihologie socială, vor diseca alături de Dan Andronic felul în care marile evenimente globale sunt deturnate.

De la pandemii și crize economice până la războaie, fiecare moment de incertitudine majoră generează imediat o explicație conspiraționistă, oferind publicului un vinovat clar și o iluzie a controlului. Un punct central al dezbaterii este modul în care teoriile conspirației au părăsit zona marginală, de „dark web”, și au ajuns în centrul deciziilor politice majore, influențând alegeri și dezbinând comunități întregi.

Emisiunea se conturează ca o radiografie tăioasă a fabricii de ură din spațiul public și a modului în care gândirea critică este anesteziată de zgomotul mediatic constant. Podcastul „Contrapunct” este difuzat astăzi, începând cu ora 12:00, fiind o invitație la luciditate și la înțelegerea resorturilor ascunse care ne modelează, adesea fără să ne dăm seama, modul în care privim lumea.

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