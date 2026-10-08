O înregistrare realizată de camerele video purtate de polițiști arată reacția unui băiat de șase ani imediat după ce și-a împușcat profesoara în timpul orelor, la școala Richneck Elementary din Newport News, Virginia, potrivit New York Post. Copilul, identificat în documentele judiciare doar prin inițialele J.T., a amenințat polițiștii și a folosit injurii în timp ce era imobilizat de un cadru didactic.

Incidentul a avut loc pe 6 ianuarie 2023, când elevul a scos dintr-un buzunar al hainei un pistol Taurus de 9 mm și a tras un singur foc asupra învățătoarei Abby Zwerner, în fața colegilor săi. Glonțul a lovit-o în mână și în piept. Noi imagini din momentul intervenției poliției au fost prezentate ulterior într-un proces care a analizat responsabilitatea conducerii școlii.

În imaginile filmate de agentul Brian Torrez, copilul poate fi auzit adresându-se agresiv polițiștilor și specialistului în lectură Amy Kovac, care a intrat în clasă după ce a auzit focul de armă și l-a imobilizat.

Potrivit înregistrării prezentate în instanță, băiatul a folosit repetat expresii obscene și le-a spus polițiștilor că este dispus să se lupte cu ei.

În timp ce Kovac încerca să îl calmeze, copilul a afirmat că nu îi pasă dacă este arestat. Într-un alt moment, el le-a spus polițiștilor că arma fusese luată de la mama sa.

Polițiștii au identificat pistolul Taurus de 9 mm pe podeaua sălii de clasă, la aproximativ 4,5-6 metri de copil.

Potrivit documentelor judiciare, copilul a luat arma în dimineața zilei de 6 ianuarie 2023. El s-ar fi urcat pe un sertar pentru a ajunge la o comodă, unde se afla geanta mamei sale, și a luat pistolul.

Ulterior, arma a fost pusă într-un rucsac și dusă la școala primară.

În timpul unei ore de lectură, copilul a scos arma din buzunarul unei haine și a tras de la aproximativ trei metri distanță asupra lui Zwerner.

Profesoara a fost grav rănită, dar a reușit să își scoată elevii din clasă înainte să se prăbușească în zona administrativă a școlii.

Cazul a devenit ulterior centrul unor proceduri judiciare împotriva fostei directoare adjuncte a școlii, Ebony Parker.

Procurorii au susținut că mai mulți angajați ai școlii o avertizaseră înainte de împușcătură că elevul ar putea avea o armă. Un specialist în lectură a relatat că a primit informația de la elevi și a transmis-o conducerii.

Newly unsealed bodycam shows the aftermath of the January 6, 2023 shooting of teacher Abby Zwerner by a six-year-old at Richneck Elementary in Newport News, Virginia. The footage shows the police response, not the shooting itself. Zwerner survived with lasting injuries. A civil jury awarded her $10 million in 2025. Former assistant principal Ebony Parker’s separate criminal child-neglect charges were dismissed in May 2026. More details in the full story through the website link in our bio. https://t.co/GiMQCmXgSh — Wick Gone Wild (@WickGoneWILD) October 8, 2026

În timpul procesului, procurorii au afirmat că Parker nu a dispus verificarea elevului, nu a chemat poliția și nu l-a separat de ceilalți copii. Apărarea a susținut însă că Parker nu credea că băiatul avea efectiv o armă și că un specialist verificase anterior rucsacul fără să găsească pistolul.

Cazul a generat o dezbatere amplă în Statele Unite privind responsabilitatea conducerii școlilor atunci când apar informații despre arme și amenințări la adresa elevilor sau profesorilor.

În mai 2026, un judecător din Virginia a respins toate cele opt acuzații de neglijență penală formulate împotriva lui Parker. Judecătoarea Rebecca Robinson a stabilit că acuzațiile nu constituiau, din punct de vedere juridic, o infracțiune. AP News

Decizia a venit în a patra zi a procesului penal. Procurorii susțineau că cele opt capete de acuzare corespundeau gloanțelor din arma adusă în clasă.

Parker fusese însă deja găsită responsabilă într-un proces civil intentat de Abby Zwerner. În noiembrie 2025, un juriu i-a acordat profesoarei despăgubiri de 10 milioane de dolari. Reuters

Zwerner a petrecut aproape două săptămâni în spital și a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale la mâna rănită. Glonțul care a traversat corpul a rămas în piept, în apropierea inimii, potrivit relatărilor Associated Press și Reuters. Reuters

Ea nu s-a mai întors la catedră și a declarat că nu intenționează să revină la profesia de profesor. Ulterior, și-a obținut licența pentru a lucra ca cosmetician. AP News

Mama copilului, Deja Nicole Taylor, a fost condamnată separat pentru infracțiuni legate de neglijarea copilului și de deținerea armei. Într-un caz federal, ea a fost condamnată și pentru declarații false făcute în cadrul procedurii de achiziționare a armei. Reuters

Atacul de la Richneck Elementary a atras atenția la nivel național din cauza vârstei extrem de mici a copilului și a modului în care acesta a reușit să intre în posesia unei arme de foc.

Înregistrarea prezentată în instanță oferă, la mai bine de trei ani de la incident, noi detalii despre minutele imediat următoare împușcăturii. Cazul a ajuns să implice atât responsabilitatea părinților privind accesul la arme, cât și obligațiile personalului școlar atunci când sunt raportate posibile amenințări.