Atac armat la Universitatea Old Dominion din Virginia. Două persoane au fost rănite, iar atacatorul a murit

Un incident armat a avut loc joi în campusul Old Dominion University din orașul Norfolk, după ce un bărbat înarmat a deschis focul într-o clădire a facultății de afaceri. Două persoane au fost rănite în urma atacului, iar atacatorul a murit, potrivit informațiilor comunicate de universitate, conform NBC News.

Incidentul a provocat intervenția rapidă a forțelor de ordine și a echipajelor de urgență, iar conducerea universității a decis suspendarea cursurilor și a tuturor activităților din campus pentru restul zilei.

Potrivit informațiilor comunicate de reprezentanții universității, atacul armat a avut loc într-o clădire a școlii de afaceri din campus.

Autoritățile universitare au precizat că atacatorul a deschis focul în interiorul clădirii, iar două persoane au fost rănite în timpul incidentului.

Victimele au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Până în acest moment, autoritățile nu au făcut publică starea de sănătate a persoanelor rănite.

Reprezentanții universității au confirmat că atacatorul a murit, însă nu au oferit deocamdată detalii despre circumstanțele în care acesta și-a pierdut viața.

Anchetatorii urmează să stabilească dacă atacatorul a fost împușcat de forțele de ordine sau dacă moartea acestuia a avut loc în alte condiții.

Investigația este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească motivele atacului și modul în care s-au desfășurat exact evenimentele.

Conducerea universității a anunțat anularea cursurilor și suspendarea tuturor activităților din campusul principal pentru restul zilei de joi.

De asemenea, studenții și angajații instituției au fost sfătuiți să evite zona în care s-a produs incidentul până la finalizarea intervenției forțelor de ordine.

Decizia a fost luată pentru a permite desfășurarea investigației și pentru a asigura siguranța comunității universitare.

În investigația privind atacul armat sunt implicate mai multe instituții de aplicare a legii din Statele Unite.

Printre acestea se numără și Bureau of Alcohol Tobacco Firearms and Explosives (ATF), care participă la ancheta în desfășurare alături de autoritățile locale.

Rolul agenției este de a analiza circumstanțele în care a fost folosită arma de foc și de a contribui la stabilirea tuturor detaliilor legate de incident.

Autoritățile continuă cercetările pentru a clarifica situația și pentru a stabili dacă atacatorul a acționat singur sau dacă există alte persoane implicate.