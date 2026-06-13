Acordul de pace dintre SUA și Iran va fi semnat virtual

SUA și Iranul sunt aproape de semnarea unui acord care ar urma să pună capăt conflictului început la sfârșitul lunii februarie și să permită redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Potrivit unor surse citate de Axios, documentul ar putea fi semnat electronic cu sprijinul mai multor state mediatoare. În timp ce președintele american Donald Trump afirmă că acordul va fi semnat duminică, autoritățile iraniene susțin că data nu este încă stabilită.

Reprezentanți ai Statelor Unite și Iranului ar urma să participe duminică la o întâlnire virtuală alături de mediatorii din Pakistan și Qatar pentru semnarea electronică a unui acord menit să încheie războiul și să permită deblocarea Strâmtorii Ormuz, potrivit publicației americane Axios.

Conform informațiilor publicate, memorandumului de înțelegere i-ar reveni rolul de a prelungi cu încă 60 de zile încetarea focului aflată în vigoare din aprilie și de a crea cadrul pentru reluarea negocierilor privind programul nuclear iranian.

Surse americane și din statele implicate în mediere au afirmat că procedura de semnare ar urma să se desfășoare online, din motive logistice. Documentul ar reprezenta rezultatul a aproape trei luni de negocieri purtate între administrația Trump și autoritățile de la Teheran, cu implicarea Pakistanului, Qatarului, Egiptului și Turciei.

Dacă va fi parafat, acordul ar pune capăt conflictului început pe 28 februarie între SUA, Israel și Iran și ar putea contribui la reducerea tensiunilor de pe piețele energetice, afectate de blocarea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului la nivel mondial.

Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă, 13 iunie, că documentul de pace cu Iranul urmează să fie semnat duminică și a afirmat că, după acest pas, circulația prin Strâmtoarea Ormuz va fi reluată.

„Acordul lui Barack Hussein Obama cu Iranul, JCPOA, a fost un drum ușor, frumos și lin către o armă nucleară, pe care Iranul ar fi avut-o acum șase ani și pe care ar fi folosit-o cu mult înainte de acum. Acordul meu cu Iranul este exact opusul: un zid împotriva unei arme nucleare! De fapt, ei nu mai vor o armă nucleară și nici nu vor avea una, fie prin cumpărare, dezvoltare sau orice altă formă de procurare. Acordul este programat să fie semnat mâine, iar imediat după ce va fi semnat, Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă tuturor. Relația noastră cu Iranul este una mult diferită și mai bună decât cea pe care au avut-o administrațiile anterioare. Spre deosebire de sutele de miliarde de dolari plătite de Obama către ei, inclusiv 1,7 miliarde de dolari în numerar.”

În contextul evoluțiilor diplomatice, Donald Trump urmează să participe luni în Franța la summitul G7, unde speră să aibă discuții și cu liderii din Egipt, Qatar și Emiratele Arabe Unite despre situația din Iran.

Înaintea ultimelor declarații ale lui Donald Trump, autoritățile iraniene au transmis însă că semnarea memorandumului nu va avea loc duminică. Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat sâmbătă, potrivit presei de stat iraniene, că momentul exact al semnării nu a fost încă stabilit.

„Trebuie să așteptăm să aflăm data exactă a semnării. Nu va fi mâine, duminică', a declarat pentru IRNA purtătorul de cuvânt al diplomației iraniene.

Oficialul iranian a adăugat că semnarea documentului nu este exclusă în perioada următoare, însă a cerut prudență în privința termenelor avansate public.

Anterior, premierul pakistanez Shehbaz Sharif a declarat că SUA și Iranul au convenit deja cadrul unui acord de pace care ar urma să încheie conflictul din Orientul Mijlociu, iar textul final al înțelegerii este pregătit. Potrivit acestuia, Pakistanul, una dintre țările implicate în mediere, se pregătește pentru o semnare electronică a documentului, așteptată în următoarele 24 de ore.