Tribunalul București a respins, marți, cererea Societății de Transport București (STB) de deschidere a procedurii insolvenței, motivând că nu au fost depuse toate documentele prevăzute de lege. Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de șapte zile de la comunicare.

Instanța a respins cererea formulată de STB „față de nedepunerea tuturor documentelor prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014”.

Tribunalul a dispus, totodată, disjungerea cererilor de deschidere a procedurii insolvenței formulate de creditori și înaintarea acestora la un alt dosar.

„Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii, cererea de apel urmând a fi depusă la Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă”, se arată în decizia instanței.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că a discutat cu conducerea STB după decizia Tribunalului București, iar reprezentanții companiei susțin că documentele au fost verificate și depuse integral.

„Neașteptat. Tribunalul a respins cererea de intrare în insolvență depusă de către STB. Motivația? Lipsă de documente. Am vorbit cu managementul STB și se jură că le-au verificat de șapte ori și că s-au depus toate, că cererea a fost completă. Voi verifica”, a transmis Ciucu într-o postare pe Facebook.

Primarul general a susținut că documentele au fost depuse în cinci dosare și că, în timpul ședinței de judecată, nu ar fi fost semnalată lipsa vreunuia dintre actele necesare.

„Au fost cinci dosare opisate, în sală nimeni nu a invocat nicio lipsă. Sper ca STB să facă apel”, a mai scris Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu a susținut că solicitarea insolvenței reprezintă, în opinia sa, un pas necesar pentru redresarea financiară a companiei.

„STB a făcut ceea ce era corect, a cerut insolvența în instanță”, a afirmat primarul general.

El a invocat și impactul financiar al transportului public de suprafață asupra bugetului Capitalei.

Potrivit lui Ciucu, transportul public de suprafață reprezintă anual aproximativ 34% din bugetul Primăriei Capitalei. Primarul a mai susținut că, dacă la costurile de operare sunt adăugate datoriile și penalitățile, valoarea cumulată a acestora ajunge la nivelul întregului buget al municipalității.

„Pentru a fi livrat populației, prima condiție a oricărui serviciu public este să fie suportabil din punct de vedere bugetar. Iar transportul public devenea din ce în ce mai greu suportabil bugetar”, a transmis Ciucu.

Primarul general consideră că procedura insolvenței ar permite companiei să evite acumularea unor penalități și datorii suplimentare și să intre într-un proces de restructurare.

„Este decizia corectă pentru că așa nu vom acumula penalități, implicit datorii și mai mari. Este decizia corectă pentru că va urma un plan de restructurare și de redresare a companiei care nu va afecta nici continuitatea”, a afirmat Ciprian Ciucu.