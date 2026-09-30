Aeronava Flydubai care efectua o cursă de la Dubai la Tel Aviv a fost deviată către Arabia Saudită, după ce copilotul l-ar fi înjunghiat pe comandantul aeronavei și ar fi încercat să provoace prăbușirea avionului. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că pasagerii și membrii echipajului au reușit să îl imobilizeze pe agresor, care a fost arestat de autoritățile saudite, potrivit CNN. Pe contul de TikTok Channel 14 Israel au fost distribuite imagini filmate imediat după atac.

Incidentul s-a produs la bordul zborului Flydubai FZ1073, care transporta pasageri din Dubai către Tel Aviv. Potrivit datelor de monitorizare a traficului aerian, aeronava a transmis un semnal de urgență la ora locală 8:31, după care a emis codul 7500, utilizat pentru semnalarea unei deturnări.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că unul dintre piloți l-ar fi atacat pe celălalt în timp ce avionul se apropia de Israel. Oficialul israelian a susținut că agresorul ar fi încercat ulterior să provoace prăbușirea aeronavei.

„În timpul zborului, în timp ce se apropiau de țară, unul dintre piloți l-a înjunghiat pe celălalt pilot. Se pare că a încercat să prăbușească avionul cu tot cu pasageri”, a declarat Benjamin Netanyahu.

Potrivit datelor de urmărire a zborului, aeronava ar fi pierdut aproximativ 5.300 de metri altitudine în mai puțin de două minute, înainte de a fi deviată către Arabia Saudită.

Benjamin Netanyahu a declarat că aproape toți pasagerii aflați la bord erau israelieni. Unii dintre aceștia ar fi intervenit alături de membrii echipajului pentru a-l opri pe copilotul care l-ar fi atacat pe comandant.

Premierul israelian a povestit că a discutat cu unul dintre pasageri, care i-a relatat momentele de panică prin care au trecut oamenii aflați în avion.

„Am vorbit cu unul dintre pasagerii israelieni. Mi-a spus că avionul a intrat într-o mișcare de rotație și a început să coboare în picaj. Mi-a povestit că a reușit cumva să intre în cabina piloților, împreună cu un membru al echipajului, iar împreună l-au imobilizat pe pilotul care îl înjunghiase pe celălalt, în timp ce acesta încerca să saboteze sistemele aeronavei”, a afirmat Netanyahu.

Potrivit acestuia, un alt membru al echipajului a intrat ulterior în cabina piloților și a reușit să stabilizeze aeronava.

Atât comandantul, cât și copilotul au fost răniți și transportați la spital, potrivit informațiilor furnizate de operatorul aerian din Arabia Saudită. Copilotul, despre care oficiali israelieni au afirmat că este cetățean omanez, a fost arestat și este interogat de autoritățile saudite.

@c14news"השתלטנו על המחבלים": תיעוד דרמטי מהמטוס - שניות ספורות לאחר ניסיון הפיגוע 📸: שימוש לפי סעיף 27א'♬ original sound - C14

Incidentul a determinat autoritățile israeliene să organizeze consultări de securitate, la care au participat premierul Benjamin Netanyahu și ministrul Apărării. Israelul analizează posibilitatea de a trimite o aeronavă militară sau civilă în Arabia Saudită pentru a-i aduce acasă pe pasagerii aflați la bordul zborului Flydubai.

Totuși, potrivit unui oficial israelian citat de CNN, Arabia Saudită nu ar fi permis trimiterea unei aeronave israeliene pentru preluarea acestora. Cele două țări nu au relații diplomatice oficiale.

Benjamin Netanyahu a afirmat că autoritățile israeliene mențin legătura cu instituțiile relevante pentru a asigura siguranța pasagerilor și întoarcerea lor în Israel.

Incidentul are loc în contextul unor măsuri stricte de securitate aeriană aplicate de Israel, care includ verificări suplimentare ale pasagerilor, controale ale bagajelor și proceduri speciale pentru companiile aeriene străine care operează zboruri către și dinspre aeroporturile israeliene.

Autoritățile nu au făcut publice toate detaliile privind motivele atacului, iar circumstanțele exacte ale incidentului urmează să fie clarificate în urma anchetei desfășurate de autoritățile saudite.