Uniunea Europeană estimează că aprovizionarea cu energie va fi asigurată în această iarnă, însă consumatorii și industria s-ar putea confrunta cu prețuri foarte mari la petrol și gaze. Comisarul european pentru Energie, Dan Jorgensen, a avertizat că efectele războiului din Orientul Mijlociu ar putea amplifica presiunea asupra pieței energetice europene. Oficialul a făcut declarațiile marți, la reuniunea miniștrilor Energiei din statele membre, desfășurată la Dublin, potrivit AFP.

Criza energetică generată de conflictul din Orientul Mijlociu ridică semne de întrebare cu privire la costurile pe care europenii le vor suporta în lunile următoare. Deși Bruxellesul nu anticipează dificultăți majore în aprovizionare, prețurile ridicate la combustibili ar putea afecta atât gospodăriile, cât și companiile.

„nu există nicio îndoială că ne îndreptăm spre o iarnă dificilă”, a declarat Dan Jorgensen, referindu-se la situația energetică a Uniunii Europene.

Comisarul european a atras atenția și asupra numărului mare de persoane care întâmpină deja dificultăți în încălzirea locuințelor.

„Într-o iarnă normală, aproape 50 de milioane de oameni din Europa nu îşi pot încălzi locuinţele în mod adecvat. Iarna următoare ar putea fi chiar mai dificilă. Prin urmare, luăm situaţia foarte în serios, ca să nu mai vorbim de industria noastră, care este, de asemenea, sub presiune”, a afirmat oficialul european.

Pe fondul creșterii prețurilor la energie, Comisia Europeană ia în calcul modificarea calendarului de aplicare a unor reglementări care vizează importurile de hidrocarburi. Dan Jorgensen a propus amânarea cu un an a aplicării anumitor cerințe din regulamentul european privind emisiile de metan, cu scopul de a „detensiona piaţa”.

Regulamentul (UE) 2024/1787 stabilește obligații privind măsurarea, monitorizarea, raportarea și reducerea emisiilor de metan din sectorul energetic. Începând din ianuarie 2027, importatorii europeni de petrol și gaze trebuie să monitorizeze și să raporteze emisiile de metan asociate cu aprovizionarea lor.

Propunerea ar presupune amânarea acestor obligații din 2027 până în 2028. O asemenea modificare ar trebui însă să primească aprobarea statelor membre și a Parlamentului European pentru a putea fi aplicată.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, i-a transmis recent o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care a solicitat revizuirea unor reglementări comunitare, pe fondul scumpirii combustibililor.

Printre solicitările liderului francez s-a numărat și amânarea cu un an a normelor privind emisiile de metan asociate importurilor de hidrocarburi. Gazul metan este un gaz cu efect de seră care contribuie la încălzirea globală, iar limitarea emisiilor sale reprezintă unul dintre obiectivele politicii climatice europene.

Regulile europene privind emisiile de metan au atras critici din partea unor state producătoare de combustibili fosili, inclusiv a Statelor Unite. Acestea consideră că cerințele impuse importatorilor europeni pot crea dificultăți pentru companiile care exportă petrol și gaze către Uniunea Europeană.

Organizațiile de mediu se opun, în schimb, amânării regulamentului. Acestea susțin că decalarea aplicării normelor nu ar contribui la reducerea prețurilor la energie și ar întârzia măsurile europene de diminuare a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Propunerea de amânare urmează să fie analizată la nivel european, iar aplicarea sa va depinde de acordul instituțiilor comunitare.