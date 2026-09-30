Președintele Nicușor Dan a anunțat, miercuri, că va organiza noi consultări cu partidele politice și va desemna un alt candidat pentru funcția de prim-ministru, după ce Parlamentul a respins Guvernul propus de Siegfried Mureșan. Șeful statului a exclus dizolvarea Legislativului pentru declanșarea alegerilor anticipate și a stabilit pentru luni atât consultările de la Palatul Cotroceni, cât și desemnarea noului premier.

Președintele a făcut anunțul în timpul vizitei oficiale pe care o efectuează la Praga, în Cehia. Nicușor Dan a spus că a luat act de decizia Parlamentului și i-a mulțumit lui Siegfried Mureșan pentru că și-a asumat propunerea de a conduce viitorul Executiv.

„O să-i mulțumesc lui Siegfried Mureșan că și-a asumat această responsabilitate și a făcut-o în mod serios”, a spus Nicușor Dan.

Șeful statului a anunțat că va începe o nouă rundă de discuții cu formațiunile politice, în încercarea de a identifica o soluție pentru formarea unui Guvern. Consultările vor avea loc luni, la Palatul Cotroceni, iar în aceeași zi, după-amiaza, președintele va face o nouă nominalizare pentru funcția de premier.

„Cred că a fost un pas necesar ca fiecare dintre noi, partide, cetățeni să înțelegem că este nevoie de consens în politică. În aceste condiții voi convoca partidele la Palatul Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru”, a explicat Nicușor Dan adăugând că România își va păstra direcția pro-europeană.

Cabinetul condus de liberalul Siegfried Mureșan nu a întrunit miercuri numărul necesar de voturi pentru a primi învestitura Parlamentului. Guvernul a obținut doar 182 de voturi „pentru”, cu 51 mai puține decât pragul minim de 233 necesar pentru învestire.

Parlamentarii PSD și AUR au boicotat procedura, fie prin absența din sală, fie prin refuzul de a participa la vot. Respingerea Guvernului deschide calea unei noi runde de negocieri politice și a desemnării unui alt candidat pentru funcția de prim-ministru.

Nicușor Dan a transmis că România va continua să urmeze direcția pro-europeană, în contextul demersurilor pentru formarea unui nou Executiv.

Președintele României se află miercuri în capitala Cehiei, unde efectuează o vizită oficială, prima vizită a unui șef de stat român în această țară din ultimii 17 ani.

Nicușor Dan a fost primit de președintele ceh Petr Pavel la Castelul Praga. Pe agenda vizitei sunt prevăzute mai multe întrevederi cu oficiali cehi, în care sunt abordate teme legate de securitate, politică și economie.

Președintele este însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru, care participă tot mai des la evenimente oficiale. vizita are loc într-un moment în care autoritățile de la București încearcă să găsească o soluție politică pentru formarea unui nou Guvern.