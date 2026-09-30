Cherry Tiggo 9 sub lupa proprietarului: de la autonomia promisă la problemele de stabilitate și frânare de urgență

Aparția SUV-urilor chinezești pe piața din România a venit la pachet cu un val de entuziasm legat de raportul preț-echipare, iar Chery Tiggo 9 este, la prima vedere, o navă amiral spectaculoasă. Spațios, încărcat de tehnologie, cu o prezență impunătoare pe șosea și o autonomie electrică și combinată care se menține realistă în parametri, modelul pare rețeta ideală.

Totuși, dincolo de broșurile lucioase și testele pe uscat ale jurnaliștilor din zona auto, exploatarea zilnică scoate la iveală vulnerabilități deranjante și, mai ales, semne de întrebare majore legate de siguranță. Ca proprietar, de aproximativ 3 luni și după mai mulți kilometri la volan, am identificat câteva probleme de comportament dinamic și software care umbresc serios experiența la volan.

Cea mai neplăcută surpriză legată de dinamica mașinii apare la plecarea de pe loc pe carosabil umed. În momentul în care accelerezi pe o șosea udă, spatele mașinii are tendința clară să fugă lateral. Din ”păcate” fimele de curațenie stradală au prostul obicei de a spăla străzile din orașe în plină vară, intrarea pe un astfel de segment de drum provoacă emoții mari atăt șoferului cât și pasagerilor aflați într-un Tiggo 9.

Deși sistemele electronice de control al tracțiunii și stabilității intervin și reechilibrează vehiculul relativ repede, senzația transmisă celui de la volan este una puternică de instabilitate și lipsă de siguranță. Sistemul de control al stabilității (ESP/TCS) este mult prea lent, fiind un utilizator vechi de SUV-uri pot să afirm că nu am avut această senzație la mai multe modele conduse.

Fie că vorbim despre un reglaj deficitar al repartizării cuplului pe punți (în cazul variantelor AWD), fie despre o gestionare ezitantă a livrării puterii sau anvelope de primă-echipare cu aderență slabă pe ud, cred că acest comportament este de neacceptat pentru un SUV modern de această talie. Oricum, dacă nu ții morțiș să schimbi anvelopele cu unele de clasa A la Aderența pe carosabil umed, probabil cea mai bună soluție este să pornești mergi mai bătrânește.

Chery Tiggo 9 are o funcție de rulaj pe zăpadă care presupun că ar putea rezolva acest lucru. Funcție pe care nu am apucat să o testez din motive evidente, este vară, sper sincer să funcționeze în timpul iernii pe carosabil umed, cu gheață sau zăpadă.

Cea mai gravă problemă identificată la mațina mea Chery Tiggo 9 vizează sistemele de siguranță activă (ADAS), în special Frânarea Automată de Urgență (AEB). Orice setări am încercat nu vrea să-și facă sințită prezența.

În comparație cu alte modele din piață — unde frânarea de urgență intervine ferm când detectează un pericol iminent —, la Tiggo 9 sistemul pare practic inexistent în modul de acțiune fizic. În situații din trafic, grafica de pe ecranul de bord indică faptul că senzorul radar și camerele funcționează detectectând obstacolul, însă pedala de frână nu se activează automat. Evident, din teama justificată de a nu provoca un accident, nu am forțat mașina până la limita impactului, însă lipsa unei reacții fizice din partea mașinii ridică mari semne de întrebare privind omologarea și eficiența reală a acestui sistem de siguranță.

Propunerea de valoare a unui brand nou pe piață depinde masiv de rețeaua de service și de suportul oferit clienților. În cazul Chery, experiența de rechemare în service lasă mult de dorit, deși, în cazul meu vorbim de București-Ilfov.

După ce am fost notificat oficial atât prin e-mail, cât și direct prin aplicația mobilă cu privire la o rechemare în service necesară pentru o actualizare de software, drumul până la rezolvare s-a transformat într-un test de răbdare. Va fi nevoie de 3 luni de așteptare doar pentru a programa și efectua o banală actualizare de soft, 30 de minute cel mult conform mesajului primit, un timp nejustificat de lung care arată că probabil infrastructura de service și logistica importatorului nu sunt încă pregătite pentru volumul de mașini vândute.

Ecosistemul digital, deși generos în funcții, suferă de "bolile copilăriei" specifice software-ului chinezesc:

Deconectări frecvente: Aplicația mobilă își pierde conexiunea cu mașina în mod repetat.

Efort inutil: Pentru a recăpăta accesul la funcțiile de la distanță ale vehiculului, ești obligat să reiei pașii de împerechere și autentificare — o problemă rezolvabilă cu puțin timp și stres, dar extrem de enervantă în utilizarea zilnică.

Pentru a fi obiectiv, Chery Tiggo 9 bifează un capitol esențial acolo unde multe alte SUV-uri eșuează: eficienta energetică. Autonomia promisă de producător — atât în modul pur electric, cât și în modul combinat (hibrid) — se menține destul de aproape de realitate și de cifrele din fișa tehnică, oferind un rulaj economic și confortabil pe distanțe lungi.

Chery Tiggo 9 are tot ce-i trebuie pe hârtie pentru a fi un lider de clasă: confort, spațiu, propulsie eficientă și un preț competitiv. Însă, problemele legate de stabilitatea pe asfaltul umed, frânarea automată de urgență inoperantă și timpii uriași de așteptare în service arată că mașina mai are nevoie de rafinament pe partea de calibrare dinamică și software, iar rețeaua de distribuție trebuie să își accelereze timpii de reacție.