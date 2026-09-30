TRANSPECO își accelerează investițiile în flotă, tehnologie și oameni

De la TransLogistica România la IAA Transportation 2026, la Hanovra, Germania, compania își consolidează poziția de Energy Logistics & Distribution Partner și pregătește următoarea etapă de dezvoltare regională.

Septembrie 2026 a adus pentru TRANSPECO LOGISTICS & DISTRIBUTION două perspective complementare asupra industriei de transport și logistică: prezentarea la București a capabilităților construite în ultimii ani și analiza, la Hanovra, a tehnologiilor care vor defini următorul ciclu de dezvoltare a transportului rutier.

Compania a participat la TransLogistica România 2026 în calitate de expozant, iar câteva zile mai târziu delegația TRANSPECO a fost prezentă la IAA Transportation 2026, unul dintre principalele evenimente internaționale dedicate vehiculelor comerciale, transportului și logisticii.

În spatele celor două participări se află aceeași direcție strategică: investiții în flotă, tehnologie, siguranță și oameni, creșterea nivelului de digitalizare a operațiunilor și dezvoltarea capacității TRANSPECO de a furniza soluții integrate de logistică energetică.

Desfășurată în perioada 8–10 septembrie la ROMEXPO, ediția 2026 a TransLogistica România a oferit TRANSPECO cadrul pentru prezentarea directă a evoluției companiei și a modelului său operațional.

Participarea TRANSPECO a fost construită în jurul unui stand propriu și al unei autocisterne expuse în zona evenimentului, alături de materiale corporate și prezentări dedicate capabilităților companiei. Conceptul stabilit pentru eveniment a urmărit explicit promovarea investițiilor în flotă specializată, tehnologie, siguranță și dezvoltarea competențelor, precum și consolidarea poziționării TRANSPECO ca Energy Logistics & Distribution Partner.

Cu o flotă de peste 460 de vehicule specializate, activitatea TRANSPECO acoperă transportul și distribuția de combustibili, GPL, bitum și alte operațiuni de distribuție specializată.

Investițiile în flotă sunt completate de un proces amplu de digitalizare a operațiunilor. IVMS, monitorizarea GPS și geofencing, Track & Trace, sistemele de sigilare electronică, soluțiile video și transferul digital al datelor operaționale contribuie la creșterea vizibilității asupra transportului și la un nivel superior de control și siguranță.

Tehnologia nu reprezintă însă un obiectiv izolat. În modelul de business dezvoltat de TRANSPECO, aceasta conectează vehiculul, șoferul, operațiunea, datele și clientul. Informațiile generate în timp real sunt transformate în decizii mai rapide, prevenție, predictibilitate și reducerea riscului operațional.

De aceea, a treia componentă a investițiilor companiei rămâne cea umană. Dezvoltarea competențelor profesionale, instruirea în domeniul siguranței, disciplina operațională și capacitatea echipelor de a utiliza tehnologia fac diferența într-un sector în care echipamentele performante nu pot înlocui experiența și responsabilitatea oamenilor.

TransLogistica a oferit în același timp oportunitatea unor întâlniri directe cu reprezentanții unor parteneri importanți ai TRANSPECO, între care OMV Petrom și KMG Rompetrol.

Discuțiile au vizat relațiile existente, dar și evoluția cerințelor din industria energetică și oportunitățile viitoare de colaborare.

Pentru TRANSPECO, această componentă este importantă deoarece rolul operatorului logistic evoluează. Clientul nu mai urmărește exclusiv capacitatea de a transporta un produs între două puncte. Sunt tot mai importante trasabilitatea transportului, accesul la date, siguranța, disponibilitatea flotei, capacitatea de reacție și predictibilitatea întregii operațiuni.

Este exact zona în care compania își propune să își consolideze rolul de partener de logistică și distribuție pentru industria energetică, nu doar de furnizor de capacitate de transport.

Prezența la IAA Transportation 2026 a avut un obiectiv foarte concret: evaluarea tehnologiilor care pot genera valoare operațională, dezvoltarea relațiilor cu actualii furnizori și identificarea soluțiilor relevante pentru următoarele decizii de investiții ale companiei.

Delegația TRANSPECO a avut o serie de întâlniri și discuții directe cu producători și furnizori relevanți pentru actualul și viitorul ecosistem tehnologic și operațional al companiei.

Printre acestea s-au numărat o întâlnire cu proprietarul companiei MAGYAR Constructeur, o întâlnire cu directorul de vânzări Kässbohrer și discuții cu directorul diviziei FLEETA din cadrul BlackVue. Pentru TRANSPECO, aceste contacte directe au oferit ocazia unei evaluări aplicate a soluțiilor pentru cisterne și semiremorci specializate, precum și a tehnologiilor de video-telematics și monitorizare a flotelor.

De asemenea, reprezentanții TRANSPECO au purtat discuții la standurile DAF, Schmitz Cargobull, Webfleet, Kögel, Volvo Trucks, AXION și Shell, analizând soluțiile prezentate în domeniul eficienței flotelor, conectivității, siguranței, digitalizării și tranziției energetice.

Dincolo de produsele individuale, întâlnirile au evidențiat patru direcții majore pentru evoluția flotelor comerciale: creșterea eficienței și disponibilității vehiculelor, conectarea camionului și a semiremorcii într-un ecosistem digital comun, dezvoltarea tehnologiilor de siguranță și accelerarea tranziției către soluții energetice cu emisii reduse.

DAF, unul dintre producătorii prezenți la Hanovra, a pus un accent puternic pe conceptul de Transport Efficiency, pe PACCAR Connect și pe noile servicii TruckIQ, care includ diagnoză predictivă, actualizări software de la distanță și monitorizarea unor parametri precum consumul și masa ansamblului. Obiectivul declarat este reducerea costurilor operaționale și creșterea disponibilității vehiculului.

Aceeași transformare este vizibilă și la nivelul semiremorcii.

Schmitz Cargobull a prezentat la IAA soluții prin care vehiculul, serviciile și datele sunt integrate pentru creșterea disponibilității și reducerea costului total de operare. Noul Cargobull Operating System folosește date în timp real și analiză asistată de AI pentru identificarea timpurie a abaterilor și planificarea mentenanței.

Pentru un operator precum TRANSPECO, această evoluție este deosebit de relevantă. O flotă conectată nu mai înseamnă doar localizarea vehiculelor, ci posibilitatea de a anticipa defecțiuni, controla operațiunile, integra informațiile provenite din camion și semiremorcă și lua decizii pe baza datelor generate în timp real.

În aceeași direcție, Webfleet și-a construit prezența la IAA în jurul managementului de flotă bazat pe date, eficienței și utilizării inteligenței artificiale în operațiunile de transport.

O altă zonă de interes pentru TRANSPECO a fost evoluția sistemelor de siguranță și video-monitorizare.

În zona video-telematics, soluțiile analizate la BlackVue/FLEETA și AXION sunt relevante pentru dezvoltarea sistemelor de vizibilitate și monitorizare utilizate pe vehicule comerciale. AXION, de exemplu, dezvoltă sisteme dedicate combinațiilor cap tractor–semiremorcă, camere heavy-duty și soluții cu funcții bazate pe AI.

Pentru operațiunile de logistică energetică, unde prevenția și controlul riscului au un rol critic, dezvoltarea acestor tehnologii poate avea o contribuție directă asupra modului în care vor fi configurate flotele viitorului.

IAA a confirmat și faptul că următoarea generație de investiții în transport nu mai poate fi analizată exclusiv prin prețul de achiziție al camionului sau al semiremorcii.

Total Cost of Ownership, uptime-ul, consumul energetic, mentenanța predictivă, integrarea digitală și infrastructura necesară operării devin parte a aceleiași ecuații.

În zona tranziției energetice, discuțiile purtate la Shell au completat analiza privind infrastructura de charging și soluțiile de energy management pentru flote electrice, componente care devin tot mai relevante în evaluarea costului total de operare.

În ansamblu, dialogul cu producători de vehicule și echipamente precum DAF, Volvo Trucks, Kässbohrer, MAGYAR, Schmitz Cargobull și Kögel, precum și cu furnizori de tehnologie precum Webfleet, BlackVue/FLEETA și AXION, oferă TRANSPECO informațiile necesare pentru evaluarea propriilor scenarii viitoare de investiții.

Obiectivul nu este adoptarea tehnologiei doar pentru că este nouă.

Pentru TRANSPECO, criteriul rămâne efectul acesteia asupra operațiunii: mai multă siguranță, mai puțini timpi de imobilizare, costuri controlabile, condiții mai bune pentru șoferi, mai multă vizibilitate asupra flotei și un serviciu mai predictibil pentru client.

Vizita la IAA Transportation a avut și o componentă legată de următoarea etapă de dezvoltare regională a companiei.

Strategia analizată de TRANSPECO urmărește oportunități de dezvoltare în Ungaria, Bulgaria, Republica Moldova și consolidarea operațiunilor din Serbia, inclusiv prin identificarea unor parteneri capabili să susțină operațiuni locale și transfrontaliere.

În această perspectivă, investițiile viitoare trebuie gândite pentru o companie care operează într-un spațiu regional, cu cerințe diferite de infrastructură, reglementare și client, dar cu nevoia unui standard operațional comun.

TransLogistica și IAA Transportation reprezintă astfel două componente ale aceleiași strategii.

La București, TRANSPECO a prezentat ce a construit până acum: flotă, tehnologie, oameni și capabilități operaționale.

La Hanovra, compania a analizat ce urmează: vehicule mai inteligente, echipamente conectate, utilizarea datelor și AI, sisteme avansate de siguranță, noi surse de energie și o industrie în care camionul, semiremorca și infrastructura digitală vor funcționa tot mai mult ca un singur sistem.

Pentru TRANSPECO, direcția rămâne aceeași: dezvoltarea unei platforme de logistică energetică în care investițiile în active sunt completate de tehnologie și de competențele oamenilor care le operează.

Energy Logistics & Distribution Partner.

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